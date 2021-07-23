В США изданы книги c произведением Тофига Гулиева "Гайтагы"

БАКУ /Trend Life/ - При организации руководителя Aмерикано-азербайджанского музыкального фонда Джамили Джавадовой-Спицберг, и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики впервые в США изданы книги с музыкальным произведением "Гайтагы" в обработке для фортепиано композитором Тофигом Гулиевым, сообщили Trend Life в комитете.

Главным редактором издания является известный азербайджанский пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Эмиль Афрасияб, проживающий в штате Массачусетс (США).

Одна из книг предназначена для сольного исполнения произведения на фортепиано, другая - для исполнения в четыре руки, а третья – для исполнения на двух фортепиано.

Отметим, что видный азербайджанский композитор, народный артист, один из основоположников национальной джазовой и эстрадной музыки Тофиг Гулиев (1917-2000 годы) обработал ряд народных танцев для фортепиано. Oдин из них - произведение "Гайтагы". Оно написано на основе чрезвычайно ритмичного и динамичного с точки зрения мелодии азербайджанского народного танца "Гайтагы". Первым исполнителем этого виртуозного произведения на фортепиано был выдающийся пианист, народный артист СССР Фархад Бадалбейли.

(Автор: Джани Бабаева )