Фотохроники флота с высоты птичьего полета в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Международного Бакинского фестиваля стрит-фотографии состоялось открытие экспозиции "Фотохроники флота с высоты птичьего полета", приуроченной ко Дню Военно-морского флота России, сообщает Trend Life.

Выставка проходит в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков. Она организована при поддержке Русского дома в Баку (Российский информационно-культурный центр, РИКЦ) и Пространства Современного Искусства YARAT. Материалы подготовлены Бакинским фестивалем стрит-фотографии и Объединением фотографов Азербайджана.



Экспозиция включает в себя кадры, сделанные фотографом Виктором Корвин-Кербером. Вся историческая цепочка, запечатленная в фотографиях, поднимает зрителя над уровнем земли и показывает знакомый город Баку и Каспийское море в совершенно ином ракурсе.

Выступая на мероприятии, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров выразил признательность Бакинскому фестивалю стрит-фотографии и Пространству Современного Искусства YARAT за то, что в преддверии Дня Военно-морского флота России в Баку открылась столь интересная выставка, в экспозиции которой представлены исторические фотографии.

По его словам, данные фотографии, наряду с исторической, также представляют художественную ценность.

"Автор работ - фотограф Виктор Корвин-Кербер, он потомок адмиралов российского флота. Это человек, который родился в Таллинне, молодость провел в Кронштадте и учился в Бакинский офицерской школе морской авиации", - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане, добавив, что в экспозицию вошли 20 фоторабот, снятых в начале прошлого века в Баку с высоты птичьего полета.

Глава департамента культурных программ YARAT Ульвия Ахундова выразила надежду, что крепкое сотрудничество с представительством Россотрудничества продолжится и в будущем.

"Мне кажется, проведение выставки фоторабот Виктора Корвина-Кербера в Баку символично. Ведь в его жизни несколько городов играли значимую роль, но именно в Баку он обрел две свои главные страсти – это авиация и фотография", - добавила Ахундова.

Координатор культурных программ представительства Россотрудничества в Азербайджане Вафа Мамедова рассказала о сложной и интересной жизни и судьбе Виктора Корвин-Кербера, который еще в юности увлекся авиацией и фотографией.

"Именно в Баку два своих любимых дела он сумел объединить, создать столь интересные фотоработы, пропитанные любовью автора к морской авиации. И сегодня у нас появилась возможность ближе познакомиться с этими уникальными работами", - сказала Мамедова, добавив, что к сожалению, после 1918 года Виктору Корвину-Керберу больше не представилась возможность посетить Баку.

Отметим, что Виктор Корвин-Кербер родился в 1894 году в Ревеле (ныне – Таллинн (Эстония)) в семье представителей военно-морской элиты. Его детские годы прошли в Кронштадте. Затем последовал школьный период в Петербурге, где в 1912 году он окончил немецкую гимназию Карла Мая. Будучи гимназистом, Виктор увлекается авиацией, участвует в деятельности первого в России школьного авиационного кружка Николая Фарусека. Еще одним увлечением одаренного юноши с детских лет была фотография. Именно в Баку Виктор получил уникальную возможность сочетать два любимых занятия.

Потомственный дворянин немецкого происхождения, потомок адмиралов российского императорского флота, офицер царской армии, белогвардеец, советский инженер, репрессированный̆, а затем реабилитированный̆ авиаконструктор - он был незаурядной̆ личностью, чья жизнь была полна взлетов, падений и самых неожиданных поворотов. Неизменным оставалось одно: любовь и преданность к морской авиации. Этот выбор жизненного пути был сделан им в Бакинский офицерской школе морской авиации. И хотя после 1918 года ему так и не довелось побывать в Баку, именно здесь им была отснята и собрана уникальная коллекция аэрофотоснимков, значимость которой сегодня трудно переоценить.

Выставка проходит в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков 23- 27 июля 2021 года. Режим работы: вторник – воскресенье, с 12:00 до 21:00. Вход - свободный.

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(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)