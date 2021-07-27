Участник 44-дневной Отечественной войны стал солистом старейшего в Европе театра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой, талантливый азербайджанский тенор Атяш Гараев принят в Молодежную труппу Театра Сан-Карло в Неаполе, сообщает Trend Life.

"Предложение прослушаться в Молодежную программу одного из старейших театров Европы, для меня стало сюрпризом, а началось все с одного звонка... Мне позвонил дорогой для меня человек, мой друг, всемирно известный оперный певец, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов. Он рассказал, что впервые в Театре Сан-Карло открывается молодежная оперная труппа, и посоветовал, не теряя времени, пройти регистрацию для отборочного тура. Для меня, конечно, это новость стала решающей и очень волнующей, немедля я прошел онлайн-регистрацию, а затем и успешно первый отборочный тур в видео-формате", - рассказывает Гараев.

Далее азербайджанскому вокалисту предстояло отправиться в Италию на финальный тур, чтобы там спеть уже вживую.

"Визит в Италию был для меня очень волнующим, я, наверное, никогда в жизни так сильно не волновался, и не переживал. Так как поехать, петь в Италии, развиваться там как оперный певец – моя давняя, я бы даже сказал, детская мечта, ведь вокалом я начал заниматься с юных лет. По воле судьбы мое прослушивание в Италии в Театре Сан-Карло попало именно на праздник Гурбан Байрамы, именно в этот священный день я вышел на сцену одного и старинных театров Европы. Этот день для меня стал судьбоносным, после моего выступления я был принят в Молодежную оперную программу Театра Сан-Карло, которая начнется в октябре этого года под руководством всемирно известной оперной певицы Мариэллы Девии. Я очень счастлив, что сбылась моя мечта, и мне представился шанс представлять нашу прекрасную страну в Европе", - добавил вокалист.

Атяш Гараев родился в Баку 10 августа 1993 года. В 2018 году окончил Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли. Будучи студентом, стал приглашенным солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. 2017-2019 годы – ведущий солист Театра оперы и балета.

Гараев - финалист Международного вокального конкурса Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При" (2018 год). С 2019 года - артист молодежной труппы Большого театра России.

Атяш Гараев – участник 44-дневной Отечественной войны, он добровольцем ушел на фронт защищать Родину от оккупантов. Участвовал в боях, шедших в направлении Джабраила, Гадрута, Ходжавенда, а также в освобождении города Шуша.

(Автор: Джани Бабаева )