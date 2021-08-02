Выдающиеся пианисты на сцене Габалинского фестиваля (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XII Габалинского музыкального фестиваля организована очередная концертная программа, в которой приняли участие выдающиеся азербайджанские музыканты, сообщили Trend Life в пресс-службе фестиваля.

На вечере, прошедшем в Конгресс-центре Гейдара Алиева, представлена музыкальная программа с участием Бакинского камерного оркестра Главного управления культуры столицы.

В сопровождении оркестра выступили народные артисты Азербайджана, известные пианисты Мурад Гусейнов, Егяна Ахундова, известный вокалист, заслуженный артист Ильхам Назаров и др.

Отметим, что художественный руководитель оркестра - народный артист Азербайджана и СССР Фархад Бадалбейли, главный дирижер - заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов.

Вечер начался с выступления исполнителя на габое, лауреата международных и республиканских конкурсов Азиза Панаха, который исполнил сочинение молодого азербайджанского композитора Вугара Мамедзаде "Şəhidlərə ithaf" ("Посвящение шехидам").

Мурад Гусейнов исполнил Концерт ре минор Иоганна Себастьяна Баха, а Егяна Ахундова порадовала слушателей Концертом №1 Дмитрия Шостаковича.

Произведения были исполнены настолько проникновенно, что публика слушала их затаив дыхание. Виртуозное исполнение пианистов никого не оставило равнодушным.

Порадовал публику и заслуженный артист, известный вокалист, лауреат международных конкурсов Ильхам Назаров, каждое выступление которого вызывает большой интерес у слушателей. На концерте он исполнил "Lascia ch’io pianga" Фридриха Генделя и романс Васифа Адыгезалова "Qərənfil".

"Танец" Гара Гараева исполнил Бакинский камерный оркестр под управлением молодого дирижера Джавада Тагизаде.

А завершили вечер симфония "Памяти Низами" Фикрета Амирова и "Весенний вальс" Фархада Бадалбейли.

Отметим, что Габалинский музыкальный фестиваль проходит при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства образования, министерства культуры Азербайджана, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) с 31 июля по четвертое августа. В этом году фестиваль посвящен значимому событию – 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Программа Габалинского музыкального фестиваля, встречаемого музыкальной общественностью с большим интересом, и в этом году очень насыщенная. На фестивале, помимо классической музыки, проводятся вечера мугама, вокала, камерной музыки.

Художественный руководитель фестиваля - народный артист Азербайджана и СССР, профессор Фархад Бадалбейли.

Фото и видеоматериалы предоставлены пресс-службой фестиваля (фото – Кямран Багиров)

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Щапиро)