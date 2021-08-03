Вечер мугама в Габале (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XII Габалинского музыкального фестиваля организован вечер мугама под названием "Zəfər muğam kompozisiyası", сообщили Trend Life в пресс-службе фестиваля. Программа с участием мастеров мугама представлена на сценической площадке под открытым небом.

На вечере выступили народные артисты Азербайджана ханенде Мансум Ибрагимов, тарист Эльчин Гашимов, заслуженные артисты ханенде Тайяр Байрамов и исполнитель на кяманче Эльнур Ахмедов, а также ханенде Гюльзар Фараджова, Гюнай Имамвердиева, Кянан Байрамлы, Джейхун Гурбанов (синтезатор), Сиявуш Керимов (нагара).

На вечере также была продемонстрирована хореографическая миниатюра "Мугам" на композицию Назима Аливердибекова. Постановщиками хореографической миниатюры являются народные артисты Рафига Ахундова и Магсуд Мамедов. Исполнили миниатюру солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фатима Халафова и заслуженный артист Азербайджана Самир Самедов.

Отметим, что Габалинский музыкальный фестиваль проходит при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерств образования, культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) с 31 июля по 4 августа. В этом году фестиваль посвящен значимому событию – 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Программа Габалинского музыкального фестиваля, встречаемого музыкальной общественностью с большим интересом, и в этом году очень насыщенная. На фестивале, помимо классической музыки, проводятся вечера мугама, вокала, камерной музыки.

Художественный руководитель фестиваля – народный артист Азербайджана и СССР, профессор Фархад Бадалбейли.

Фото и видеоматериалы предоставлены пресс-службой фестиваля (фото – Кямран Багиров).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)