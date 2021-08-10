Представитель Азербайджана стал лауреатом Грушинского фестиваля в России

БАКУ /Trend Life/ - Член Союза писателей Азербайджана и России, Бакинского клуба авторской песни (КАП), поэт и бард Аладдин Ягубов стал лауреатом 48-го Интерактивного международного фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, сообщил Trend Life сам Ягубов.

Грушинский фестиваль регулярно проводится с 1968 года под Самарой. Главным его событием является конкурс авторской песни, который дает возможность автору, исполнителю, поэту быть услышанным.

Аладдин Ягубов стал лауреатом в номинации "Поэт". На фестивале он представил стихотворение "У портного", темой которого является Холокост.

"Грушинский фестиваль – международный, крупнейший на постсоветском пространстве фестиваль авторской песни. В 70-е годы его дипломантом становился бакинский бард Яков Коган (в 1977 и 1979 годах - прим. автора)", - сказал Ягубов.

По его словам, в связи с пандемией Грушинский фестиваль совместил два формата. Те, кто смог приехать, напрямую приняли в нем участие, а остальные сделали это онлайн, представив видео выступления.

Отметим, что Аладдин Ягубов пишет стихи и малую прозу (рассказы). Он - автор-исполнитель собственных песен. Ягубов - лауреат Международного российского конкурса поэзии "Восхождение", лауреат XVIII международного фестиваля авторской песни и поэзии в городе Лермонтов.

Аладдин Ягубов - автор трех сборников стихов: "Позовите Бога" (Баку), "Смычок судьбы" (Баку), "Пока в груди горит огонь" (Коломна, Россия). Регулярно печатается в журнале "Литературный Азербайджан" и других СМИ республики.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)