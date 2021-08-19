В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО)

Культура 19 августа 2021 10:12 (UTC+04:00)
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, на открытой террасе Landmark Rotunda, состоялся благотворительный аукцион фоторабот, организованный посольством Латвии в Азербайджане при сотрудничестве с Landmark, объединением фотографов F3.7 и PlatformART, сообщает Trend Life.

Отметим, что Латвия, будучи страной - участницей ЕС, имеет обязательства по выполнению "Зеленого соглашения" Евросоюза. Она прошла долгий путь от изолированного "энергетического острова" до достижения свободного и прозрачного энергетического рынка. Латвия всегда придавала и придает большое значение проектам в области "зеленой энергии" в сотрудничестве с соответствующими азербайджанскими структурами.

На благотворительном аукционе были представлены работы об экологической ситуации с эстетической точки зрения, которые недавно экспонировались в Бакинском доме фотографии на выставке "Вне фокуса".

Главный посыл выставки - "Планета такая, какой ты ее создаешь!". Авторы фоторабот - Эмин Mathers, Лала Алиева, Лейла Мусаева, Чичяк Байрамлы, Шараф Нагиева, Заур Мирзоев, Нурлана Бабазаде, Тати Саттар, Орхан Гусейнов и Камиля Аббасзаде. Они через призму своего объектива делятся различными экологическими ситуациями, тем самым привлекая к ним внимание общества.

Кураторы выставки - Шараф Нагиева и Эмин Mathers.

"Аукцион – это закрытие выставки. Идея проведения аукциона заключается в том, чтобы расширить аудиторию зрителей экспозиции, а также выставить работы на продажу. Вырученные от фотографий средства будут переданы экологической организации для реализации проекта по утилизации использованных батареек. Мы решили, что это очень важный проект, который необходимо поддержать", - сказал Trend Life Эмин Mathers.

В рамках выставки "Вне фокуса" фотоработы также были выставлены на продажу.

"Пять работ были куплены в дни проведения выставки в Бакинском доме фотографии. На аукционе представлено 17 работ с той экспозиции, кроме того, на торги выставлены другие произведения тех же авторов", - добавил Эмин Mathers.

Отметим, что аукцион вызвал большой интерес у гостей мероприятия, среди которых были представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, известные деятели культуры, многочисленные поклонники фотоискусства.

Денежные средства, вырученные в рамках аукциона, пойдут на поддержку НПО Ecofront в проведении акции по очистке окружающей среды путем сбора и утилизации использованных батареек.

(Автор и фото: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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