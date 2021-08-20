Художник яркого таланта и удивительной судьбы: в Нахчыване сняли фильм о Видади Нариманбекове

БАКУ /Trend Life/ - Видади Нариманбеков (1926 - 2001 годы) – художник яркого таланта, человек удивительной судьбы. Личность мастера, его преданность и безграничная любовь к искусству продолжают вдохновлять молодое поколение художников, побуждают узнавать о нем все больше и больше…

Узнать больше о творчестве и непростой судьбе Видади Нариманбекова поклонники его таланта могут, посмотрев документальную ленту под названием "Sənətində yaşayan rəssam - Vidadi Nərimanbəyov" ("Художник, живущий в искусстве - Видади Нариманбеков").

Фильм снят и показан на Нахчыванском телевидении, сообщила Trend Life дочь мастера кисти, известная художница, обладательница престижной награды TOILE D'OR ("Золотое полотно") Нигяр Нариманбекова.

При создании киноленты были использованы фотографии и материалы из семейного архива художника, которые предоставила Нигяр Нариманбекова.

Фильм дает возможность открыть для себя по-новому творчество Видади Нариманбекова, узнать ранее неизвестные факты из жизни матера, еще раз осознать, насколько он любил свою Родину.

Видади Нариманбеков родился 13 июля 1926 года в городе Кан на севере Франции. Его отец Ягуб Фарман происходил из древнего и знатного рода Нариманбековых. В 1918 году он был отправлен на учебу во Францию. Ягуб Фарман, учась в городе Тулуза на инженера, встретил свою будущую супругу - Ирму Лярудэ, француженку, которая училась на художника-модельера. В 1930 году молодая семья вернулась в Баку.

Родители художника попали под колесо сталинских репрессий, были арестованы и сосланы в Сибирь. Отца арестовали за то, что он был сыном губернатора, беком и женился на иностранке, а мать - лишь за то, что она была француженкой. Видади и его младший брат Тогрул (Тогрул Нариманбеков - народный художник СССР и Азербайджана,1930−2013 годы) после ареста родителей остались одни с няней-полячкой.

"Мы будем великими художниками, несмотря ни на что!", - часто говорил Видади младшему брату.

Потом в судьбу Видади Нариманбекова ворвалась война… Он ушел добровольцем на фронт, воевал в авиации, дошел до Берлина. На войне в промежутках между боями делал зарисовки. Уже потом он использовал наброски, сделанные во время войны, для создания своих монументальных картин.

Видади Нариманбеков успешно окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде в Баку, а затем - Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной и Тбилисскую академию художеств. Его работы были представлены на выставках во многих странах мира, в том числе в Венгрии, Финляндии, Румынии, Болгарии и других. Нариманбеков внес огромный вклад в изобразительное искусство Азербайджана, в его работах проявляется глубина чувств, размышлений о времени и человеке, любви к Родине, ответственности перед Отчизной.

Нариманбеков - один из наиболее значительных азербайджанских художников ХХ века, народный художник Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат".

Видади Нариманбеков скончался 13 декабря 2001 года в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)