Из Швейцарии в Азербайджан с любовью – летняя классика для души (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В отеле The Landmark прошел вечер классической музыки под названием "Из Швейцарии в Азербайджан с любовью" с участием 12-летнего вундеркинда, студентки Женевской консерватории Ляман Сеидовой, сообщает Trend Life.

Концерт прошёл при поддержке администрации отеля, Эрана Мудуроглы, Mexпapы Исмайловой, основательницы платформы «varyox.az» Ситары Ибрагимбейли и известного пианиста, джазмена Исфара Сарабского.

В прошлом году ученица музыкальной школы №35 имени Георгия Шароева Ляман Сеидова стала студенткой Женевской консерватории. Пианистка является воспитанницей заслуженного учителя Камиллы Амировой. Успешное выступление Ляман Сеидовой в 2018 и 2019 годах в Италии и России привлекло внимание профессора Сергея Мильштейна, который высоко оценил ее фортепианную подготовку, работу над звуком, выступление и любовь к музыке, и пригласил ее учиться в Швейцарию. В дни летних каникул в Баку, перед отъездом, юная пианистка решила представить произведения азербайджанских и мировых классиков.

Ляман Сеидова - лауреат международных конкурсов в Турции, Австрии, Германии, Италии, России и Бельгии. Принимала участие в мастер-классах всемирно известных пианистов.

На концерте Ляман Сеидова выразила благодарность всем, кто ее поддерживает. Свои успехи она не считает чем-то невероятным, говоря, что самую важную роль в её жизни играет труд. Ведь если бы не кропотливые, долгие, ежедневные занятия, она бы не смогла раскрыть свое дарование. И в этот раз, по словам юной пианистки, выход на сцену является для неё очередной ступенью музыкального развития, выводя её на новый уровень.

"Я не считаю, что эти заслуги являются чем-то невероятным, хоть они и значимы в моей жизни. Я лишь уверена в том, что чего бы ни достигла, останавливаться на этом нельзя - ведь всегда есть к чему стремиться и развиваться", – отметила Ляман Сеидова.

Фото: Кямран Багиров, видео: Ситара Ибрагимбейли.

(Автор: Вугар Иманов)