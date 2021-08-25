В Госфильмофонд Азербайджана переданы уникальные материалы, связанные с творчеством Сабита Рахмана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонд Азербайджана из личного архива переданы негативы уникальных фотографий известного азербайджанского писателя, драматурга и киносценариста, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Сабита Рахмана (1910-1970).

Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

Передано более 20 негативов уникальных фотографий. На основе поступивших материалов в Госфильмофонде будет создан личный архивный фонд Сабита Рахмана.

Отметим, что Сабит Рахман родился 26 марта 1910 года в Нухе (Шеки). В 1926 году окончил Бакинскую учительскую семинарию, а в 1932 году завершил обучение в Азербайджанском педагогическом институте (ныне - Азербайджанский государственный педагогический университет). В 1936-1937 годах обучался на курсах сценаристов во ВГИКе (Москва).

В 1945-1946 годах Сабит Рахман занимал должность директора киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Сабит Рахман является автором сценария к таким известным и любимым миллионами зрителей фильмов, как "Arşın mal alan" ("Аршин мал алан", 1945 год), "Əbədi odlar ölkəsi" ("Страна вечных огней" в соавторстве с Имраном Гасымовым, 1945 год), "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта", 1956 год), "Koroğlu" ( "Кероглу", 1960 год), "Əhməd haradadır?" ("Где Ахмед?", 1963 год) и других.

Скончался 23 сентября 1970 года.

В 2014 году на Азербайджанском телевидении был снят документальный фильм о Сабите Рахмане "Gülüş fenomeni. Sabit Rəhman" ("Феномен смеха. Сабит Рахман").

Отметим, что Сабит Рахман – отец известного композитора, народного артиста Азербайджана Эмина Сабитоглу, который является автором многих известных песен и музыки к отечественным фильмам.

(Автор: Джани Бабаева)