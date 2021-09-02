В Германии бурными овациями встретили произведение великого азербайджанского композитора

Культура 2 сентября 2021 09:57 (UTC+04:00)
В Германии бурными овациями встретили произведение великого азербайджанского композитора

БАКУ /Trend Life/ - Главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист, главный пригашенный дирижер Кунминского филармонического оркестра (Китай), доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюб Гулиев принял участие в одном из престижнейших европейских фестивалей – в фестивале оперного искусства Иммлинг (Бавария). Об этом сообщил Trend Life сам дирижер.

Данный фестиваль оперного искусства, проводимый ежегодно в одном из самых живописных мест Баварии - Гут-Иммлинге, традиционно собирает звезд оперы, дирижеров и режиссеров из многих государств как Европы, так и США, Латинской Америки, Китая и Японии.

25-й по счету Иммлингский Баварский фестиваль проходил с 25 июня по 29 августа.

В этом году в рамках фестиваля состоялись премьеры опер "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини и "Золушка" Джоаккино Россини, а также концертные программы, посвященные 25-летию фестиваля, вечер музыки Вольфганга Амадея Моцарта, концерты инструментальной музыки "Танго и трио", "Челиссимо" и международный конкурс вокалистов "Иммлинг".

Азербайджанский дирижер Эйюб Гулиев выступил с Международным фестивальным оркестром Баварии на закрытии фестиваля 28, 29 и 30 августа, где под его управлением оркестр, хор и известные оперные певцы из США, Литвы, Дании, России, Китая и Кыргызстана исполнили арии и дуэты из опер "Богема", "Турандот" Джакомо Пуччини, "Любовный напиток" и "Дочь полка" Гаэтано Доницетти, "Макбет", "Травиата" и "Луиза Миллер" Джузеппе Верди, "Русалка" Антонина Дворжака и "Гамлет" Амбруаза Тома.

В этом году фестивальный оркестр состоял из приглашенных музыкантов из Германии, Австрии, Италии, Румынии, Кореи, Казахстана и Грузии (Государственный камерный оркестр "Georgian Sinfonietta").

Одним из важных и ярких событий фестиваля стало исполнение фестивальным оркестром Иммлинга и азербайджанским дирижером Увертюры к опере "Кероглу" великого композитора Узеира Гаджибейли, что было встречено немецкой публикой бурными овациями.

Участие в концертах артистического директора фестиваля, знаменитого дирижера Корнелии фон Керсенброк и известных грузинских хормейстеров – Арчила Ушверидзе и Михаила Эдишерашвили стало символом дружбы деятелей культуры разных стран мира. Учитывая огромный интерес зрителей к концерту, по завершении трехчасовой программы участникам пришлось дополнительно сыграть знаменитые оперные сцены.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

В Германии бурными овациями встретили произведение великого азербайджанского композитора - Gallery Image
В Германии бурными овациями встретили произведение великого азербайджанского композитора - Gallery Image
В Германии бурными овациями встретили произведение великого азербайджанского композитора - Gallery Thumbnail
В Германии бурными овациями встретили произведение великого азербайджанского композитора - Gallery Thumbnail
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