Обладатель "Золотой пальмовой ветви" проведет мастер-класс для азербайджанских кинематографистов

БАКУ /Trend Life/ - Девятого сентября в ходе второго сезона INTERACT Online и в рамках образовательного проекта INTERACT LAB, посвященного теме "Сценарное мастерство", в режиме онлайн состоится мастер-класс обладателя премии "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля в номинации "Лучший короткометражный фильм" Самеха Алаа, сообщает Trend Life.

Мероприятие проведет студия Debüt ("Дебют") при поддержке министерства культуры Азербайджана. В ходе мастер-класса Самех Алаа поделится своим опытом и даст советы отечественным кинематографистам.

Получить подробную информацию о мастер-классе и ознакомиться с формой регистрации можно на сайте студии Debüt.

Отметим, что INTERACT Online представляет собой электронную платформу, предусматривающую серию мастер-классов и воркшопов в режиме онлайн от международно признанных специалистов в области кинематографа.

Студия Debüt основана в 1987 году известным кинорежиссером, сценаристом, лауреатом Госпремии, кавалером орденов "Шараф", "Шохрат" и "Истиглал", народным артистом Азербайджана Эльдаром Гулиевым (18.01.1941–16.04.2021). Нынешний сезон будет посвящен памяти Эльдара Гулиева. Студия Debüt функционирует при министерстве культуры Азербайджана, специализируется на производстве короткометражных и полнометражных дебютных фильмов, образовательных программах для кинематографистов, а также занимается продвижением азербайджанской аудиовизуальной продукции на международных рынках.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)