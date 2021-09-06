Азербайджанский актер и режиссер на красной дорожке Казанского кинофестиваля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Татарстана состоялось открытие XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК-2021). Перед открытием актеры, режиссеры, продюсеры прошли по красной дорожке, среди них были народный артист Азербайджана Видади Гасанов и заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, сценарист и продюсер Эльчин Мусаоглу, сообщает Trend Life.

Видади Гасанов во внеконкурсной программе представляет фильм Руфата Гасанова "Daxildəki ada" (Внутренний остров), в которой сыграл одну из главных ролей. Сюжет повествует о Сеймуре Таирбекове, который является одним из сильнейших гроссмейстеров мира, но переживает тяжелый период жизни. За несколько недель до важнейшей игры он тайно отправляется на остров, где живет всего один человек…

На Эльчине Мусаоглу лежит большая ответственность, ведь он является председателем жюри.

На открытии праздничного вечера в Казанской Ратуше от имени Президента Татарстана гостей поприветствовал заместитель премьер-министра РТ, председатель нацсовета (Милли Шура) Всемирного конгресса татар, председатель оргкомитета фестиваля Василь Шайхразиев. Перед участниками церемонии открытия КМФМК-2021 также выступил первый заместитель председателя Совета муфтиев России и ДУМ РФ Рушан хазрат Аббясов.

Гости церемонии выступили с интересными номерами. Причем, Видади Гасанов предстал в образе а-ля Розенбаум, когда с гитарой в руках поразил всех своим вокальным номером.

Выступивший на вечере Эльчин Мусаоглу рассказал о том, как он пришел в кинематограф. "Я помню свой поход в кинотеатр в детстве: на стене я увидел свет от проектора, подаривший чудо в виде фильма. Я влюбился в этот свет. Сегодня я искренне восхищаюсь людьми, которые вот так собирают своих друзей-кинематографистов, устраивают настоящий байрам и дарят людям этот самый свет в виде кинолент фестиваля", – поделился Эльчин Мусаоглу.

В этом году оргкомитет форума зарегистрировал 584 фильма из 45 стран. В конкурсную программу попали 50 фильмов из почти тридцати стран. Фильм азербайджанского режиссера Эльвина Адыгезала "Билесувар" представлен в категории фестиваля "Игровые полнометражные фильмы", а кинолента Даниэля Гулиева "Бастард" – в категории "Игровые короткометражные фильмы". Наряду с этим в шорт-лист международного питчинга вошли кинопроекты "Марзия" режиссера Надира Мачанова и "Ковер" Шамиля Алиева.

Фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. В его программу отбираются работы, призывающие к толерантности, миру и справедливости (вне зависимости от вероисповедания автора). Девиз форума – "Через диалог культур – к культуре диалога". Кинофестиваль продлится до 10 сентября.

(Автор: Вугар Иманов)