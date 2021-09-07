Познаем наше исламское наследие – мечеть Тезепир (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана в рамках проекта "İslam irsimizi tanıyaq" (Познаем наше исламское наследие) представило видеоматериал о мечети Тезепир, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт ведомства.

Мечеть Тезепир – является памятником архитектуры и святилищем, расположенным на территории Апшерона. Мечеть считается религиозным центром не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Здесь расположено Управление мусульман Кавказа.

Мечеть Тезепир построена Гаджи Набат ханум Ашурбековой в 1905-1915 годах. Она придавала большое значение тому, чтобы архитектором мечети был азербайджанец. Пригласив Зивар бека Ахмедбекова, первого азербайджанского архитектора, получившего образование в Петербурге, она выделила ему денежную сумму для поездки в Стамбул и арабские страны. Целью командировки было ознакомление с архитектурой знаменитых мечетей этих стран. Вернувшись из поездки, архитектор представил проект мечети. Строительство мечети началось в 1905 году.

В период СССР религиозные места были преобразованы в другие учреждения. С 1934 года мечеть Тезепир использовалась в качестве чайной фабрики, летнего кинотеатра, склада и т.д. Позже Духовное управление мусульман Закавказья было восстановлено, и мечеть продолжила функционировать.

В 2005 году по указанию Президента Ильхама Алиева был подготовлен проект реставрации мечети и реконструкции прилегающей к ней территории.

В 2009 году, после капитальной реконструкции и широкомасштабных строительных работ, комплекс мечети Тезепир был сдан в эксплуатацию.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)