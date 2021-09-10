Фестиваль Opera.First в Астрахани открылся концертом в честь азербайджанского композитора (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - I Международный каспийский фестиваль классической музыки OperaFirst в Астрахани открылся концертом, посвященным известному композитору и пианистке, председателю Союза композиторов Азербайджана, народной артистке Фирангиз Ализаде, сообщает Trend Life.

Фестиваль открылся в Астраханской государственной филармонии концертом Камерного оркестра филармонии под управлением народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова при участии французской оперной дивы Элизабет Видаль.

Была исполнена новая оркестровка известной композиции Фирангиз Ализаде "Метаморфозы" для струнного оркестра.

Еще одна концертная премьера, объединяющая восточные и западные представления о классической музыке – знаменитое сочинение Арво Пярта "К Алине" в новой аранжировке для голоса и камерного оркестра. По словам организаторов, творчество двух наиболее известных представителей современной музыки Арво Пярта и Фирангиз Ализаде позволит проследить основополагающую тенденцию "Восток-Запад", воплощенную во всем великолепии в вокальной, симфонической и камерной музыке двух признанных корифеев актуальной музыки.

Международный каспийский фестиваль классической музыки OperaFirst. Astrakhan 2021 проходит в Астрахани (Россия) с 9 по 11 сентября. В течение трех дней вниманию зрительской аудитории представлена разнообразная программа - образцы классической и романтической музыки, симфонические и камерные концерты, на которых прозвучат арии и ансамбли, увертюры и интермедии.

Это также открытые образовательные курсы для молодых певцов, Caspian Fashion Week с демонстрацией специальных коллекций именитых дизайнеров Каспийского региона и выставка изобразительного искусства.

Фестиваль организован при содействии правительства Астраханской области РФ, министерства культуры и туризма региона и фонда Music Entertainment в партнерстве с Астраханской филармонией, Астраханским театром оперы и балета и международной образовательной платформой [email protected] при поддержке благотворительного фонда "Лукойл".

(Автор: Вугар Иманов)