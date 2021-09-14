Популярные артисты поздравили азербайджанских курсантов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева была представлена художественная программа в связи с началом нового учебного года и церемонией принятия военной присяги новыми курсантами, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. После этого, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Ведущими мероприятия выступили Кёнуль Мухтарова и Аяз Мамедов.

Было отмечено, что доблестная Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева одержала Великую Победу в 44-дневной Отечественной войне.

Ведущие мероприятия пожелали успехов в учебе курсантам Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, которое готовит профессиональные кадры для Азербайджанской армии.

Далее была представлена концертная программа с участием популярной певицы Айсель Ализаде. На мероприятии также выступили певица и танцовщица Фатима Фаталиева, композитор, исполнитель мейханы Тарлан Новханы, рэпер Qurd (Фарид Эминов), танцевальный ансамбль Səma и другие артисты. На концерте прозвучали патриотические композиции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)