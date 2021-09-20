Увлекательное путешествие в мир национальной музыки и танцев на сцене YARAT (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках YARAT Freestyle Пространство cовременного искусства YARAT провело концерт, посвященный Дню национальной музыки, сообщает Trend Life.

Вступительную речь произнес музыковед, педагог, заведующий отделом международных связей Азербайджанской национальной консерватории, куратор арт-проектов, эксперт Министерства культуры Азербайджана по нематериальному культурному наследию Джахангир Селимханов, который рассказал об истории национальной и развитии современной музыки.

Концертная программа продемонстрировала широкий спектр азербайджанского искусства и его наследия, олицетворяя собой увлекательное путешествие в мир национальной музыки и танцев, его красоту и изысканность. Обширная фонотека азербайджанской классики была представлена в виде захватывающей ретроспективы, отражающей в себе глубину истории нашей музыки.

В концертной программе приняли участие: музыкальная группа "АМАРОК", ансамбль Лезгинского национального центра "Самур", группа “Из”, Зейнаб Гулузаде (вокал), Лала Мехдиева и Вюсал Айдемиров (фортепиано), Эльшан Тахиров и Тарлан Искендеров (тар), Айсель Джиерханова и Орхан Сафарли (танцоры), Ягут Халилзаде (ханенде), Байрам Алиев (кяманча).

День национальной музыки в Азербайджане отмечается 18 сентября. Он вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885–1948). В этот день родился и другой выдающийся представитель азербайджанского музыкального искусства – композитор Муслим Магомаев-старший (1885–1937).

(Автор: Вугар Иманов)