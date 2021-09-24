Азербайджанские танцы и музыка вызвали овации на фестивалях в России (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский музыкальный коллектив Nakhish с успехом выступил на крупных фольклорных фестивалях в России - X Международном фестивале народного творчества "Золотое кольцо" во Владимире и XIX Международном фестивале искусства и ремесел “Садко” в Великом Новгороде. Об этом сообщила Trend Life солистка группы Ленай Сеидализаде.

Участие в фестивалях было организовано представительством Россотрудничества в Азербайджане (руководитель - Ирек Зиннуров).

"Наше выступление было очень тепло встречено в городах России, зрители овациями приветствовали нас. Все видели какая у нас яркая, богатая и разнообразная культура. Некоторые танцы исполнялись в сопровождении музыкального коллектива “Nakhish”, что добавляло еще большей колоритности танцу. Мы покорили не только самобытной азербайджанской культурой, но и оригинальными импровизациями нашего музыкального коллектива в синтезе национальной музыки и композиций зарубежных авторов. Ввиду того, что наши музыка и танцы были красочными, они были также представлены на гала-концертах фестивалей. Наш коллектив был удостоен дипломов за успешное выступление ", - отметила студентка пятого курса Бакинской хореографической академии, создатель и педагог школы танго Baku Tango Therapy Ленай Сеидализаде.

Вместе со студентом второго курса Бакинской хореографической академии, артистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рустамом Гаджиевым гостям были представлены танцевальные номера "Иннабы", "Сары гялин", "Узундяря", "Бяй рягси", постановки выдающихся азербайджанских хореографов - Алибабы Абдуллаева "Наз элямя" и Розы Джалиловой - "Аг чичяк".

“Было очень приятно видеть в зале наших соотечественников, которые приходили поддержать и дарили нам цветы, звали в гости, говорили о том, как скучают по Азербайджану и благодарили нас за то, что мы привезли с собой родную им атмосферу. Слышать подобные слова многого стоит", - сказала Ленай Сеидализаде.

В составе коллектива - Лала Багирзаде (пианистка), Рашид Алиев (скрипач и гитарист), Мамед Наджафов (ханенде), Кямал Нуриев (тар), Эльчин Худавердиев (нагара) и Самир Нуриев (кяманча). Художественный руководитель Nakhish - лауреат международных фестивалей Вяфа Мамедова.

Фестивали прошли с участием коллективов из Азербайджана, России, Беларуси, Ирана, Индии и Хорватии. Организаторы - министерство культуры России, Комиссия России по делам ЮНЕСКО, Международный совет организаторов фольклорных фестивалей и Международная организация по народному творчеству при ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов)