"Пялянг" из Азербайджана отправляется в Турцию

БАКУ /Trend Life/ - Моноспектакль по пьесе азербайджанской писательницы Ульвии Гейдаровой "Pələng" (Пялянг) будет представлен на II международном театральном фестивале SoloFest в турецком городе Диярбакыр, сообщила Trend Life автор произведения.

Фестиваль пройдет 7-17 октября, на нем будут продемонстрированы постановки театральных деятелей из Азербайджана, Ирака, Ирана, Голландии, Италии и Турции.

Показ постановки "Пялянг" состоится 10 октября. Режиссер-постановщик спектакля – Сабина Мамедзаде, роль Пялянг исполнит актриса Азербайджанского государственного театра юного зрителя Зюмрюд Гулиева.

Монопьеса "Пялянг" Ульвии Гейдаровой написана в 2018 году, когда она проходила курсы у кинодраматурга, сценариста, народного артиста Азербайджана Рамиза Фаталиева.

Герой произведения – пес по кличке Пялянг (прим. – в переводе с азербайджанского языка "Тигр"), выгнанный новым хозяином из дома, в котором прожил долгие годы. Пес остается одиноким. Весь путь он вспоминает бывшего хозяина и свою счастливую жизнь…

Напомним, что в апреле 2021 года постановка "Пялянг" была представлена в рамках проекта "Кафедра драматургии – XXI век" в Москве.

(Автор: Джани Бабаева )