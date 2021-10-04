Вагиф Мустафаев вместе с узбекскими коллегами снимет фильм о Молле Насреддине (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIII Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" состоялась встреча представителей делегации Азербайджана с руководством и сотрудниками Национального агентства "Узбеккино", сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

В ходе встречи состоялось подписание меморандума между заведующим отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа Министерства культуры Азербайджана, руководителем делегации Руфатом Гасановым и первым заместителем генерального директора Национального агентства "Узбеккино" Шухратиллой Ризаевым.

Меморандум предусматривает сотрудничество между азербайджанскими и узбекскими кинематографистами и производство совместных фильмов. В ближайшее время планируется производство фильма "Молла Насреддин". Режиссером картины станет народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)