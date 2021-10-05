В Международном центре мугама состоялся вечер, посвященный Мир Хамзе Нигари Карабаги (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось мероприятие, посвященное творчеству азербайджанского поэта Мир Хамзы Нигари Карабаги (1805 – 1886), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Напомним, что согласно постановлению Оперативного штаба при Кабмине, с 1 октября 2021 года возобновлена работа культурных объектов (включая концертные залы), а также конференц-залов, кинотеатров, театров с условием заполнения не более 50% от общей вместимости.

Первым мероприятием, проведенным в Международном центре мугама после возобновления работы, стала художественная программа, представленная в рамках симпозиума "Мир Хамза Нигари Карабаги". Мероприятие началось с показа фильма.

Затем прошли выступления народных артистов Мансума Ибрагимова, Мирджавада Джафарова, заслуженных артистов Тайяра Байрамова и Бабека Нифталиева, а также молодого ханенде Кянана Байрамова. На вечере также прозвучали газели Мир Хамзы Нигари Карабаги.

Со второй половины октября Международный центр мугама планирует провести концерты в рамках проектов "Незабываемые", "Газели", "Вечера ашугской музыки", "Вечера мугама" и других. Зрители посредством страниц Центра в социальных сетях будут проинформированы о времени проведения концертов и других мероприятий.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)