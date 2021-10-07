Издана книга Сухейля Фараха и Фуада Мамедова "Культура спасет мир"

БАКУ /Trend Life/ - Издана книга "Культура спасет мир" известных культурологов, академиков Российской академии естественных наук и ряда других международных академий, президента Открытого университета "Диалог цивилизаций" Сухейля Фараха и президента Ассоциации культуры Азербайджана "Симург" Фуада Мамедова, сообщает Trend Life. Книга, посвященная 75-летию ЮНЕСКО, издана Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова" и АНО ДПО "Корпоративный университет Правительства Нижегородской области" России.

Работа чрезвычайно актуальна и может служить настольной книгой для многих ученых, педагогов и специалистов, широкой аудитории читателей и молодежи разных стран. В монографии идет речь о культуре и ее неограниченных преобразовательных возможностях для устойчивого человеческого развития, рассматриваются некоторые ответы на вызовы глобализации.

"В опусе дается системный культурологический анализ духовной культуры, отражающий ее историческую сущность, структуру и функции, сущность и особенности. В ней раскрывается фундаментальное значение культуры как базового социального феномена, отличающего человека от животного и способствующего сохранению и улучшению человеческой жизни с древнейших времен до наших дней, описываются технологии "духовного производства" как основы развития материальной культуры", – отметил Фуад Мамедов.

Монография содержит множество инновационных культурологических формул, помогающих оценить ее как целостную социальную систему, понять механизмы культурогенеза народов и объективные факторы культурного развития вне зависимости от стран проживания людей. Важное место в ней отводится правильному пониманию культуры, ценностям интеллектуальной и этической культуры, а также неотъемлемой части культуры - экономики, производящей предметы материальной культуры, представляющие собой материализацию результатов интеллектуального труда человека.

Отдельные главы и параграфы посвящены вопросам культуры семьи, религиозной культуры, культуре мира и разрешению конфликтов, особенностям культурного развития Востока и Запада, а также опыту зарубежных стран в развитии культуры государственного и социального управления.

В книге нашла отражение новая политика ООН и ЮНЕСКО, способствующая гуманизации мировой культуры. В ней описаны подходы к преодолению кризисных явлений в национальном и международном управлении, технологии диалога культур, нацеленные на обеспечение гуманитарной безопасности человечества.

Практическая ценность монографии обусловлена тем, что она помогает самосовершенствованию личности, ее самообразованию, самопознанию, самовоспитанию и самоуправлению, которые имеют неоценимое значение для развития человеческого капитала и формирования высококультурных людей во всем мире.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)