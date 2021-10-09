В филармонии в Баку прозвучит сюита из первого азербайджанского героико-эпического балета

Культура 9 октября 2021 23:45 (UTC+04:00)
В филармонии в Баку прозвучит сюита из первого азербайджанского героико-эпического балета

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 15 октября будет представлена программа под названием "Zəfərə aparan yol!" (Дорога, ведущая к Победе!), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В программе будет исполнена сюита из балета "Бабек" азербайджанского композитора, народного артиста Агшина Ализаде. "Бабек" - первый азербайджанский героико-эпический балет.

Музыкальное произведение прозвучит в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, который выступит под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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