Последняя книга, выпущенная при жизни Таира Салахова - диалог с Раей Аббасовой… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В декабре 2020 года была издана книга "Диалог" - результат продолжительного творческого общения выдающегося художника современности Таира Салахова с известным музыковедом и публицистом Раей Аббасовой. В результате тандема Таир Салахов – Рая Аббасова появилось уникальное издание, в котором об истории жизни и творчества прославленного мастера кисти мы узнаем из первых уст. К сожалению, эта книга стала последней при жизни великого мастера...

"Диалог" будет представлен на вечере памяти лауреата Государственных премий СССР, Азербайджана и России, обладателя высоких государственных наград, народного художника СССР, Азербайджана и России Таира Салахова (29.11.1928 - 21.05.2021), который пройдет в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ 14 октября, сообщила Trend Life автор издания.

"Презентация книги была отложена вследствие пандемии, а затем и кончины выдающегося мастера кисти и замечательной личности Таира Салахова 21 мая этого года. Маститый художник-новатор, педагог, воспитавший плеяду талантливых живописцев, крупный общественный деятель – масштаб и значимость наследия Таира Салахова трудно переоценить. Творчество Таира Теймуровича на протяжении многих десятилетий - объект бесчисленного количества как научных исследований, так и публикаций, адресованных широкой аудитории читателей", – отметила Рая Аббасова.

В книге повествуется о жизни и творчестве, пути становления и всемирном признании выдающегося мастера современности. В резюме к "Диалогу" председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев отмечает: "Живописцы обычно скупы на слова. Свои чувства и мысли, любовь и боль, радости и тревоги они выражают кистями и красками. Журналисту, музыковеду, публицисту Рае Аббасовой удалось "разговорить" немногословного Таира Салахова – нашего великого художника без всяких оговорок. В беседах с Раей Аббасовой Таир делится самым сокровенным. Это как бы исповедь наедине с самим собой".

В рамках мероприятия в Москве гостям будет также представлен проект "Бесконечность", подготовленный внуком великого мастера, художником Кайханом Салаховым посредством современных технологий в формате голографических решений. В мероприятии примут участие видные деятели культуры, искусства Азербайджана и России.

Рая Аббасова (1956, Баку) – музыковед, педагог, публицист, преподаватель музыкального колледжа при Национальной консерватории и средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, член Союза композиторов и Союза журналистов Азербайджана. Выпускница историко-теоретического факультета Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия).

Автор ряда научных публикаций и монографий, циклов статей "Линия жизни", "Дипломатия – это искусство", публикаций в энциклопедическом издании "Музыканты мира" (изд-во "Энциклопедия", Москва) и др. Ее статьи отличаются актуальностью затронутых проблем, пристальным вниманием к знаковым личностям, проявившим свой талант в различных сферах жизнедеятельности общества. Сценарист и музыкальный редактор документального фильма "Балет длиною в жизнь", посвященного жизни и творчеству народных артистов Азербайджана Рафиги Ахундовой и Мехти Мамедова. В числе участников фильма - легендарные артисты балета и хореографы Ю.Григорович, В.Васильев, М.Лавровский, В.Ахундов и др.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)