Hilton Baku отметил 10-летний юбилей фотоконкурсом "Азербайджан твоими глазами" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - В Hilton Baku прошел финал фотоконкурса "Азербайджан твоими глазами", посвященный 10-летнему юбилею пятизвездочного отеля, сообщает Trend Life.

На открытии генеральный менеджер Hilton Baku Айкут Коркмаз отметил, что на протяжении этих десяти лет отелем было реализовано множество проектов, направленных на поддержку творческой молодежи, культуры и искусства.

"В этом конкурсе каждый участник постарался показать прекрасные места страны, через свое видение выразить любовь к родине", - сказал Айкут Коркмаз.

Hilton - одна из крупнейших гостиничных корпораций, основанная в 1919 году и насчитывающая более 4 200 отелей и курортов, расположенных в 93 городах мира, которые объединяют в себе традиции прошлого и современность. В каждом отеле сети Hilton гарантируется теплый прием, прекрасное обслуживание, комфортабельные номера и широкий спектр возможностей для работы и досуга, а также богатый выбор ресторанов, конференц-центров и банкетных залов для проведения деловых и неофициальных мероприятий.

Коммерческий менеджер Hilton Baku Фарида Гасанова отметила, что на конкурс, который проводился с начала сентября, поступило более 60 работ, из которых 30 вышли в финал.

В этот вечер гости, среди которых были победитель "Евровидения" Эльдар Гасымов, учредитель и исполнительный директор Ассоциации дизайнеров моды Азербайджана Айсель Гусейнова, а также блогеры, фотографы, представители творческой молодежи, могли в доброй и непринужденной обстановке пообщаться, посмотреть конкурсные работы и отдать свои голоса понравившимся работам. Победителей выбирало жюри в составе известного фотографа Орхана Асланова, художницы Диляфруз Багировой, основательницы Club Cult Baku Назрин Мирзоевой, журналистов Феликса Вишневецкого и Эльчина Амирова.

Трем победителям конкурса были преподнесены подарочные купоны, все участники отмечены сертификатами.

(Автор и фото - Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)