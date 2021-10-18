Беременный клоун и выброшенный на улицу пес - два счастливых дня Ульвии Гейдаровой (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Это было два поистине счастливых дня для молодого писателя Ульвии Гейдаровой. 16 октября она была удостоена государственной медали "Терегги", и в этот же день ее произведением "Матица" ("Uşaqlıq", "Детство") состоялось открытие 53-го сезона Сумгайытского государственного драматического спектакля. А на следующий день, 17 октября, на этой сцене было представлено еще одно ее произведение "Pələng" (Тигр). Открытие театрального сезона сразу двумя моноспектаклями стало новшеством в театральной истории страны, сообщает Trend Life.

На открытии директор театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов отметил, что после полуторагодового перерыва в связи с пандемией счастлив встретить в театре зрителей, и пожелал коллективу творческих свершений.

Моноспетакль "Матица" (Uşaqlıq, Детство) поставлен режиссером, народным артистом Фирудином Магеррамовым, образ воплотила Илаха Сафарова, художник-постановщик Эльшан Сарханоглу. Произведение повествует о тяжелой жизни женщины-клоуна, которая выросла в детском доме, перенесла все тяготы судьбы, и выбрала не свойственную женщине профессию. Многие считают, что клоун - это мужская профессия. Мужчина умеет завлечь детей, рассмешить взрослых и обращаться с животными. Героиня ломает стереотипы…Но она собирается стать матерью. Будучи беременной, она вынуждена выходить на сцену, чтобы обеспечить будущее ребенка.

Моноспектакль "Pələng" (Тигр) поставлен режиссером Умудом Аббасом, роль воплотил Кямран Мурадлы, художник-постановщик Эльшан Сарханоглу. Герой произведения – пес по кличке Пялянг (с азербайджанского языка - тигр), выгнанный новым хозяином из дома, в котором прожил долгие годы. Пес остается одиноким, из сладкой домашней жизни погружается в тяжелую уличную, испытывает "настоящую собачью жизнь". Он вспоминает бывшего хозяина и свою счастливую жизнь, погружаясь в хаос происходящего, не теряя достоинства…

Отметим, что моноспетакли были ранее представлены на международных фестивалях в Германии, России, Турции и других странах, удостоены призов.

(Автор: Вугар Иманов)