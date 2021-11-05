Как в Баку на одну позицию претендовали три пожилых клоуна, или Человек человеку - волк (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Три пожилых клоуна встречаются у дверей приемной цирка, куда привела их надежда получить на старости лет работу. У каждого есть опыт, планы и мечты о главном номере жизни. Все три - фанатики, не мыслящие жизни без цирка, знающие об упадке современного искусства и желающие возродить цирк своей юности. Но…

Премьерой Микаила Микаилова "Kloun Z", поставленного в жанре феерия-макабра по пьесе румынско-французского писателя Матея Вишнека "Требуется старый клоун", начался новый сезон в Государственном театре YUĞ.

Интересно, в отличие от оригинала, главными героями стали не мужчины, а женщины. Клоунов сыграли Натаван Гейбани (Желтый), Зумрюд Гасымова (Красный) и Тарана Оджагвердиева (Зеленый). Художник-постановщик – Умай Гасанова.

Премьера была представлена на временной сцене театра – в Государственном театре кукол имени Абдуллы Шаига.

Старые клоуны обычно никому не нужны, их увольняют за ненужностью - каждому времени свои шутки. Три клоуна, три жизни, три судьбы. И одна мечта - возвращение в цирк, представления, манящий свет прожекторов, незабываемый запах арены и зрительских оваций. Всё, что заставляло их жить. Но... К сожалению, реальность такова, что двери больших залов и сцен для актеров, в недавнем прошлом приносящих настоящую славу театру, закрыты так же, как закрыты двери цирка для тех несчастных, никому не нужных клоунов.

И вот объвление в газете - "Требуется старый клоун". Клоуны, пришедшие для работы, оказываются старыми знакомыми. Они даже когда-то вместе работали, поэтому превосходно знают друг друга. Но обстоятельства таковы, что о прежней дружбе необходимо забыть. Нынче каждый за себя: человек человеку — волк. В цирке вакантно только одно место, поэтому бывшие приятели каждый со своей стороны стараются остаться в приемной в одиночестве. В ход идет все: просьбы, хитрые уловки, угрозы, оскорбления… Но никто из дирекции на просмотр так и не пришел. Скорее всего, в объявлении в газете была просто опечатка...

(Автор: Вугар Иманов)