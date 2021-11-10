Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО)

Культура 10 ноября 2021 17:37 (UTC+04:00)
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках празднования 100-летия Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошла международная научно-практическая конференция "Диалог музыкальных культур Востока и Запада", сообщили Trend Life в пресс-службе БМА.

Торжественная церемония открытия прошла в Большом зале БМА. Гостями мероприятия стали руководители ведущих музыкальных вузов, зарубежные гости, а также руководитель представительства Росструдничества в Азербайджане Ирек Зиннуров. Выступили ректор БМА, народный артист, профессор Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими и проректор по научной и творческой работе АНК, доктор философии по искусствоведению, профессор, заслуженный деятель искусств Лала Гусейнова. Свои поздравления от лица Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского выразил доктор искусствоведения, профессор МГК Константин Зенкин. Кроме того, свои поздравления в адрес БМА посредством онлайн высказали доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения и теории музыки Таджикского государственного института культуры и искусств им. М. Турсунзаде Ульмасов Фируз и директор Азербайджанского культурного центра Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Егяна Сальман. Церемония открытия завершилась небольшим концертом, на котором прозвучали произведения мировой и азербайджанской классики, а также национальные традиционные сочинения в исполнении преподавателей и студентов БМА.

Участниками конференции стали свыше 100 авторитетных ученых из разных стран мира. Конференция проходила в смешанном формате и включала в себя очную, заочную и дистанционную (онлайн) формы участия, которые проходили в БМА, а также в конференц-зале отеля Premium Park.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)

Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Диалог музыкальных культур Востока и Запада - 100 авторитетных ученых в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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