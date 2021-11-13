Работа азербайджанской художницы в поддержку жертв цунами и землетрясения в Японии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Работа заслуженного художника Азербайджана Мехрибан Эфенди "Импрессия" опубликована в известном журнале Гонконга U Magazin в рамках международного проекта творческих личностей Hope for Japon. Об этом сообщила Trend Life художница.

Авторы проекта – американский художник Марк Чевал и австралийский писатель Борис Гилдман.

11 марта 2011 года Японию потрясло девятибалльное землетрясение. Оно вызвало цунами, которое сегодня называют самым мощным и смертоносным в истории нашей планеты. Высота волны составила около 40 метров. Стихийное бедствие привело к тяжелой аварии на японской АЭС "Фукусима‑1", многочисленным разрушениям. В результате него погибли более 15 тысяч человек.

"Проект посвящен поддержке Японии, которую 11 марта 2011 года постигли страшное стихийное бедствие. В журнале опубликованы работы многих известных художников, которые направлены на позитивное визуальное воздействие на людей, пострадавших от природной катастрофы. Хотелось бы отметить, что неслучайно моя работа "Импрессия", ранее успешно представленная на различных международных выставках, опубликована в журнале. По мнению организаторов и специалистов, в ней есть особая аура, благотворно влияющая на психологию людей", - отметила Мехрибан Эфенди, работающая в жанре сюрреализма.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)