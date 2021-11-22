Азербайджанские литераторы стали лауреатами фестиваля "Балтийский Гамаюн" в Литве (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - В столице Литвы Вильнюсе прошла церемония награждения лауреатов V Международного литературного фестиваля "Балтийский Гамаюн" для авторов, пишущих на русском языке, сообщает Trend Life.
Отрадно отметить, что представители Азербайджана - писательница Ульвия Гейдарова и поэтесса Саида Субхи признаны лауреатами первой степени в двух главных номинациях фестиваля "Проза" и "Поэзия" соответственно.
Среди семи дипломантов фестиваля также есть представители Азербайджана. Это - Наргиз Багирова и Ламия Гасанзаде.
Произведения лауреатов и дипломантов войдут в международный литературный альманах "Ступени 2020", приуроченный к 30-летию независимости Литвы.
В мероприятии приняли участие президент Республиканского общества Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП) Лев Месенгисер, ответственный редактор альманаха "Ступени" Эльвира Поздняя, председатель жюри Международного литературного фестиваля "Балтийский Гамаюн" Эляне Суодене и др.
Фестиваль проходит при поддержке Департамента национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики и посвящен 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.
(Автор: Вугар Иманов)