Великолепие природы Азербайджана, характерность человеческого образа – экспозиция Рамина Асланова во Дворце Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие экспозиции фотографа Рамина Асланова "Bir Bax, Min Yaşat", сообщает Trend Life. Среди гостей были представители культуры, творческой интеллигенции и молодежи, коллеги фотографа.

На открытии вечера директор Дворца Гейдара Алиева, известный оперный исполнитель, заслуженный артист Рамиль Гасымов отметил, что, несмотря на молодой возраст, фотограф Рамин Асланов уже нашел свой неповторимый стиль и достиг высокого уровня мастерства, блестяще передавая великолепие природы и животного мира, характерность человеческого образа, вкладывая в каждую работу особый смысл.

Экспозиция "Bir Bax, Min Yaşat" напоминает нам, что красота скрывается в каждом уголке нашей страны, а различия людей делают нас всех уникальными. По словам Рамина Асланова, у каждой фотографии должна быть причина, по которой она существует. Это утверждение справедливо и для создания повседневной фотографии или семейного портрета, и когда запечатлеваешь пейзаж или обычных людей. Если у вас нет причин сделать фотографию, значит, её и не стоит делать. Именно таким должен быть взгляд на фотографию у современного фотографа, где каждый элемент должен быть продуман, а в кадре оставалось как можно меньше элементов, отвлекающих зрителя от основного объекта съёмки. Смысловая фотография и порождает воплощаемый остановленный в объективе момент жизни.

Главная цель проекта - поддержка талантливой молодежи, формирование эстетического вкуса и представление красоты нашей страны. Выставка носит благотворительный характер, все вырученные средства от продажи работ будут перечислены в Фонд YAŞAT для оказания поддержки раненым и семьям шехидов.

(Автор и фото - Вугар Иманов)