Рискованный "Энуэмент" в Баку. Предупреждение о зависти и славе, о триумфах и физических травмах… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Лауреат и обладатель Гран-при международных конкурсов Фарид Казаков представил в Salaam Sinema хореографический моноспектакль "Энуэмент", сообщает Trend Life.

"Это первый хореографический спектакль в Азербайджане, который в 2020 году взял Гран-при третьего Фестиваля негосударственных пластических театров "Куранта" в Санкт-Петербурге, и я очень горжусь этим. Неоднократно достойно представлял Азербайджан на различных международных подиумах, буду стараться дальше развивать успех. Хотя этот успех достается очень тяжело, что и постарался передать в моноспетакле", - отметил Фарид Казаков.

"Энуэмент" - это возврат в прошлое и разговор с собой. Всем иногда хочется вернуться в прошлое и рассказать себе о том, что ждет его в будущем. Предупредить о зависти и славе, о триумфах и физических травмах. В этом моноспектакле актер разделил пространство на сцену - выступления, аплодисменты и ликующие зрители, а также на закулисье - боль, ушибы, травмы и завистники. Зрителям показана изнанка сценических декораций.

Режиссер постановки - Луиза Air, которая раскрыла Фарида Казакова совсем с иного ракурса - со стороны драматического актера.

"Перед самим показом я переживал и даже испытывал страх... Дело в том, что на данной площадке такого рода выступление было впервые, не стану скрывать того, что для моей профессии и тех сложных элементов и вращений, которые я исполняю в ходе спектакля, это очень опасно. Понял, что если соглашусь, то это будет осознанным риском для моего физического здоровья, но искусство всегда зовет. Этот очень сложный спектакль, в котором я предстаю в пяти совершенно разных образах. Переходя из одного в другой, я должен полностью переключаться эмоционально и физически. На протяжении часа я один на сцене, это накладывает особую ответственность, ведь надо постоянно держать публику в кураже, полностью захватить внимание на целый час. Рад и счастлив, что мои старания увенчались успехом и спектакль вызвал яркие эмоции зрителей", - добавил артист.

Фарид Казаков - выпускник Бакинской академии хореографии, Московского государственного института культуры и магистрант режиссерского факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)