Заслуженный артист Фарид Алиев вернулся в музыкальный театр

БАКУ /Trend Life/ - Талантливый вокалист, тенор, ведущий солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Фарид Алиев отныне будет работать в труппе Азербайджанского государственного академического музыкального театра. Об этом Trend Life сообщили в пресс-службе музыкального театра.

Напомним, что до 2011 года Фарид Алиев уже выступал на сцене музыкального театра. Он исполнял ведущие партии в спектаклях "Веселая вдова" (Франц Легар), "Марица" (Имре Кальман), "Сильва" (Имре Кальман), "Неистовый гасконец" (Гара Гараев), "Когда встречаются судьбы" (Рауф Гаджиев), "Не та, так эта", "Аршин мал алан" (Узеир Гаджибейли) и других.

Сам Фарид Алиев называет свое возвращение на сцену Государственного академического музыкального театра новым этапом в творческой деятельности.

"Меня безгранично радуют последние успехи творческого коллектива Академического музыкального театра, и одна из причин, привлекающая меня в театр – это новые постановки в его репертуаре. Желание выступить на сцене в образах героев этих постановок привело меня в музыкальный театр. Я приступаю к работе с большой уверенностью и энтузиазмом", - отметил заслуженный артист Азербайджана.

Сейчас Фарид Алиев приступил к репетициям спектакля "Бесприданница" по пьесе Александра Островского.

Напомним, что на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фарид Алиев исполнил партии более чем в 30 спектаклях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)