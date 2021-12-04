В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО)

Культура 4 декабря 2021 19:25 (UTC+04:00)
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств прошла презентация книги-альбома "Варга и Гюльша", выпущенной при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

"Варга и Гюльша" - единственный, полностью дошедший до нашего времени рукописный манускрипт XIII века, оригинал которого хранится в музее Топкапы в Турции. В основу эпоса "Варга и Гюльша" легли стихи жившего в XI веке персидского поэта Айюки, рассказавшего древнюю восточную легенду о безграничной любви молодых людей и преодолении ими препятствий на пути к обретению друг друга. Сюжет, который встречается в творчестве многих авторов на протяжении столетий. Он находится в основе таких произведений, как "Лейли и Меджнун", "Фархад и Ширин", "Авесалом и Этери", "Ромео и Джульетта".

Канва повествования отражена 71 миниатюрой, иллюстрирующей единой изобразительной линией все основные события и детали. Художником, создавшим эти живописные шедевры, является Абдулмомин Мухаммад аль-Хойи. Одно из имен художника (нисба), указывая на город Хой, свидетельствует о его азербайджанских корнях.

Иллюстрации "Варга и Гюльша" - наиболее ранние среди восточных миниатюр, дошедших до наших дней. Оттого весь созданный художником изобразительный цикл имеет для нас особую ценность. Это свидетельство того, насколько искусство азербайджанской миниатюры ярко и глубоко отражает многовековую ментальность культуры нашей страны.

Рукопись уже долгие годы является предметом пристального исследования ряда авторитетных зарубежных учёных, но полноценного сборника, включающего в себя весь цикл иллюстраций, до сих пор не было. Теперь же литературно-художественный шедевр "Варга и Гюльша" полноправно занял своё незыблемое место в культурном пространстве Азербайджана.

Директор музея, профессор Чингиз Фарзалиев отметил, что это издание - взгляд художника XXI века на миниатюрные произведения художника XIII века.

"Сама идея возникла в момент, когда я впервые увидел роскошные миниатюры Абдулмомина Мохаммеда аль-Хойи. Отличные от классических, они заворожили мой художественный «глаз». Уже тогда пришло осознание, что шедевр азербайджанского художника XIII века должен обрести новое дыхание. Ведь он имеет бесценное значение для Азербайджана", - сказал профессор.

Министр культуры Анар Керимов отметил, что миниатюрная живопись Азербайджана внесена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.

"Во многих мировых музеях до сих пор хранятся сокровища азербайджанской культуры, которые остаются для нас неизвестными. Открывать их для широкой аудитории – важная задача. Это вклад в будущие знания наших детей и необходимость для живущих сегодня. Миниатюрная живопись - большая часть культурного воспитания и патриотического воспитания. Настоящее издание «Варга и Гюльша» - весомый вклад в интеллектуальное развитие молодёжи", – отметил министр.

Директор Национального музея литературы имени Низами Гянджеви, академик НАНА, профессор Рафаэль Гусейнов рассказал о школе миниатюрной живописи, её влиянии на другие виды искусства.

"Азербайджанские мастера сыграли особо важную роль в развитии искусства миниатюры. Миниатюра формировала художественную эстетику. Она на протяжении сотен лет не теряет своего очарования и демонстрирует, что восточная живопись обладает уникальной магией, которой пронизаны работы последователей великих художников древнего Востока. Среди них много славных азербайджанских имён, вошедших в мировую сокровищницу", - отметил профессор.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев отметил огромную роль книги в жизни и становлении человека. Знаменитый писатель подчеркнул, что только книга способна сохранить и передать информацию следующим поколениям сквозь время. Он заострил внимание на том, что одни из самых важных для человечества книг – Коран, Библия, Священное писание. Обращаясь к ним, пронёсшим свою мудрость в письменной форме через не один десяток столетий, человек имеет возможность совершенствоваться.

Директор Института архитектуры и искусства НАНА, член-корреспондент НАНА, профессор Эртегин Саламзаде, признавшись, что атмосфера вечера располагает к душевному разговору, отметил, что поэтому он отказывается от научных терминов и делится своим ощущением искусства миниатюрной живописи.

Председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде заметил, что невозможно отделить одно художественное направление от другого, а потому архитектура тоже связана с миниатюрной живописью. Он сказал, что шедевры прошлого создавались под сенью красивейших дворцов, чья роскошь внутренней росписи часто отражалась в сюжетных историях миниатюрной живописи.

Известный грузинский искусствовед Ирина Кошоидзе подчеркнула, что азербайджанское искусство сыграло огромную роль в развитии искусства всего Закавказья. Хранящиеся в грузинских музеях образцы азербайджанской культуры великолепны и являются неоспоримыми шедеврами, которые всегда будут привлекать внимание не только простых людей, но и искусствоведов и учёных. Музеи Грузии горды, что в их фондах хранятся экспонаты богатой азербайджанской культуры, имеющие важное значение для нашей общей истории и добрососедских отношений.

Все выступления проходили на фоне демонстрирующего страницы книги-альбома "Варга и Гюльша" специально подготовленного видеоряда. Среди гостей присутствовали председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Салхаб Мамедов, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, директор Музейного центра "Ичеришехер" Амина Меликова и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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