Низами в 21 веке – хореографическая интерпретация в романсе (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошла презентация видеопроекта "Nizami – 880", посвященная "Году Низами Гянджеви" и 880-летию со дня рождения этого гениального азербайджанского поэта и мыслителя, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, народные артисты Джамиля Байрамова и Сархан Сархан, представители творческого коллектива театра. Видео с участием коллектива театра снято на основе романса великого композитора Узеира Гаджибейли "Sənsiz" в исполнении легендарного Муслима Магомаева.

Автор идеи и художественный руководитель проекта – директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, режиссер-постановщик - главный режиссер театра Джавид Имамвердиев, хореограф-постановщик – народная артистка Тарана Мурадова, операторы – Кямал Мамедов и Мурад Гасанов, монтажер – Фуад Тахмазов. Образ Низами воплотил заслуженный артист Эмин Алиев, который также является балетмейстером-постановщиком театра и хореографом проекта.

Произведение "Sənsiz" (Без тебя) было создано в 1941 году Узеиром Гаджибейли на слова Низами Гянджеви в рамках празднования 800-летия со дня рождения великого поэта. Это произведение в своё время исполнял выдающийся вокалист Бюльбюль. Тонкий лирический романс-газель оставляет сильное впечатление. Обращаясь к средневековой литературной форме, композитор сочетает движение мелодической линии с развитием мугама.

Выступившие высоко оценили представленный проект. Было отмечено, что изучение поэзии Низами Гянджеви и пропаганда гуманистических идей актуальны во все времена. Низами Гянджеви своим творчеством стал создателем нового направления в литературе, был крупнейшим поэтом-романтиком в мировой литературе, привнесшим в эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль. Пять маснави (больших поэм) Низами, объединенных под общим названием "Хамсе", раскрывают и исследуют разнообразные темы из различных областей знаний и снискали огромную славу, на что указывает большое число сохранившихся списков его произведений. А герои его поэм – Хосров и Ширин, Лейли и Меджнун, Нушаба и Искендер до сих пор узнаваемы во всем мире. Изучение богатого творчества великого мастера слова и мысли, призывающего людей к любви, справедливости, нравственному совершенству и прививающего высокие моральные качества, очень важно для развития общечеловеческой культуры. Поэтому Низами является не только великой личностью азербайджанского народа, его творческое наследие имеет глобальное значение, изучается с XII века и по сей день вызывает очень большой интерес среди научной и литературной мировой общественности.

(Автор: Вугар Иманов)