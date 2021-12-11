Бесподобно! Всемирно известный мастер песочной анимации показала вечную любовь Низами и Афаг (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Хайям Мустафазаде представил клип на романс "Sənsiz" на музыку великого композитора Узеира Гаджибейли и слова классика национальной поэзии Низами Гянджеви, сообщает Trend Life.

Проект посвящен "Году Низами Гянджеви" и 880-летию со дня рождения этого гениального азербайджанского поэта и мыслителя.

Произведение "Sənsiz" (Без тебя) было создано в 1941 году Узеиром Гаджибейли на слова Низами Гянджеви в рамках празднования 800-летия со дня рождения великого поэта. Это произведение в своё время исполняли выдающиеся вокалисты Бюльбюль и Муслим Магомаев. Тонкий лирический романс-газель оставляет сильное впечатление. Обращаясь к средневековой литературной форме, композитор сочетает движение мелодической линии с развитием мугама. Стихи Низами посвящены его безвременно ушедшей из жизни супруге Афаг.

Режиссер клипа – заслуженный артист Бахруз Вагифоглу, режиссер по художественной части – Фахир Самедоглу, монтаж – Эльчин Эльханлы, художник по гриму – Аян Аббасова, аранжировка – Эльвин Мусаев, микс-мастеринг – Олег Наумов.

Интересно, что в работе над проектом приняла участие всемирно известная художница, график, мультипликатор, мастер песочной анимации Ксения Симонова – заслуженный деятель искусств Украины, победительница телеконкурса "У Украины есть талант", лауреат международных конкурсов, единственный в мире обладатель двух наград Golden Buzzer в чемпионских сериях America’s Got Talent: Champions и Britain’s Got Talent: Champions. Она представляла свои работы в Украине, Великобритании, США, России, Австрии, Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Японии, Китае и т.д. Выступала со многими мировыми коллективами - Тосканским симфоническим оркестром, Королевским симфоническим оркестром Ольборга, оркестром Wermland opera, YouTube Symphony orchestra, Национальным оркестром Бельгии, Государственным симфоническим оркестром радио и телевидения России, британской рок-группой Menace и другими, а также с известными артистами - Нани Брегвадзе, Софией Ротару, Иосифом Кобзоном, Тамарой Гвердцители, Василием Лановым, хором Александрова, Joe, Michiel Borstlap, Esperanza Spalding, джаз-бэндом Oi Va Voi и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)