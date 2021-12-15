Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Участники проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) выступили с концертом на сцене Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Концерт был посвящён памяти народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата Государственной премии Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Грузии, незабвенного корифея, выдающегося азербайджанского певца Рашида Бейбутова.

Мероприятие было организовано при поддержке министерства культуры Азербайджана, Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, а также Азербайджанского культурного центра имени М.Ф.Ахундова, министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, посольства Азербайджана в этой стране, госнефтекомпании SOCAR.

Концерт, состоявшийся на сцене Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, был посвящен 106-летию со дня рождения легендарного певца Рашида Бейбутова.

На вечере грузинские и азербайджанские солисты исполнили популярные песни из репертуара Рашида Бейбутова, а известные грузинские деятели культуры и общественные деятели, которые были знакомы с легендарным певцом, поделились своими воспоминаниями о нем.

"Одна из главных идей таких международных проектов - предоставить возможность молодым талантливым музыкантам выступить на мировых сценах, что способствует не только повышению уровня исполнительского мастерства молодых артистов, их карьерному росту, но и укреплению связей в области международного культурного сотрудничества, создавая тем самым уникальную атмосферу, в которой способен происходить диалог культур. Необходимо и в дальнейшем развивать культурные связи между Грузией и Азербайджаном", - подчеркнул директор филармонии, народный артист Азербайдана, профессор Мурад Адыгезалзаде.

Мурад Адыгезалзаде отметил, что музыкальная сокровищница Азербайджана очень богата, наше наследие основано на национальном фольклоре и традициях. Культура является мощным инструментом для наведения мостов между странами и людьми, особенно молодыми, и укрепления взаимопонимания.

Наряду с грузинскими исполнителями, в концерте приняли участие азербайджанские музыканты – пианистка, заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиева, исполнительница на каноне Натаван Гасанова, а также талантливые и яркие участники проекта "Gənclərə dəstək" - пианисты Зюмруд Ализаде, Эртогрул Балаев, скрипачка Сура Руфат, ханенде Хезрет Азизли, вокалисты Гусейн Алиев, Теймур Кязымов и Сенур Ахадов. Концертмейстер программы – концертмейстер Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Диляра Керимова.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых различных возможностей для реализации своих талантов и творческих идей. Автор идеи проекта — директор Филармонии, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде. Координатор проекта - музыковед Айла Керимова-Закария.

Отметим, что очередной концерт, посвящённый пятилетию проекта "Gənclərə dəstək", пройдет сегодня, 15 декабря 2021 года, в Музее азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундова в Грузии.

(Автор: Джани Бабаева)