Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО)

Культура 15 декабря 2021 10:26 (UTC+04:00)
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Участники проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) выступили с концертом на сцене Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Концерт был посвящён памяти народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата Государственной премии Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Грузии, незабвенного корифея, выдающегося азербайджанского певца Рашида Бейбутова.

Мероприятие было организовано при поддержке министерства культуры Азербайджана, Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, а также Азербайджанского культурного центра имени М.Ф.Ахундова, министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, посольства Азербайджана в этой стране, госнефтекомпании SOCAR.

Концерт, состоявшийся на сцене Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, был посвящен 106-летию со дня рождения легендарного певца Рашида Бейбутова.

На вечере грузинские и азербайджанские солисты исполнили популярные песни из репертуара Рашида Бейбутова, а известные грузинские деятели культуры и общественные деятели, которые были знакомы с легендарным певцом, поделились своими воспоминаниями о нем.

"Одна из главных идей таких международных проектов - предоставить возможность молодым талантливым музыкантам выступить на мировых сценах, что способствует не только повышению уровня исполнительского мастерства молодых артистов, их карьерному росту, но и укреплению связей в области международного культурного сотрудничества, создавая тем самым уникальную атмосферу, в которой способен происходить диалог культур. Необходимо и в дальнейшем развивать культурные связи между Грузией и Азербайджаном", - подчеркнул директор филармонии, народный артист Азербайдана, профессор Мурад Адыгезалзаде.

Мурад Адыгезалзаде отметил, что музыкальная сокровищница Азербайджана очень богата, наше наследие основано на национальном фольклоре и традициях. Культура является мощным инструментом для наведения мостов между странами и людьми, особенно молодыми, и укрепления взаимопонимания.

Наряду с грузинскими исполнителями, в концерте приняли участие азербайджанские музыканты – пианистка, заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиева, исполнительница на каноне Натаван Гасанова, а также талантливые и яркие участники проекта "Gənclərə dəstək" - пианисты Зюмруд Ализаде, Эртогрул Балаев, скрипачка Сура Руфат, ханенде Хезрет Азизли, вокалисты Гусейн Алиев, Теймур Кязымов и Сенур Ахадов. Концертмейстер программы – концертмейстер Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Диляра Керимова.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых различных возможностей для реализации своих талантов и творческих идей. Автор идеи проекта — директор Филармонии, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде. Координатор проекта - музыковед Айла Керимова-Закария.

Отметим, что очередной концерт, посвящённый пятилетию проекта "Gənclərə dəstək", пройдет сегодня, 15 декабря 2021 года, в Музее азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундова в Грузии.

(Автор: Джани Бабаева)

Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Макрон и Путин подтвердили согласие использовать свой авторитет для скорейшего принятия мер доверия между Баку и Ереваном
Макрон и Путин подтвердили согласие использовать свой авторитет для скорейшего принятия мер доверия между Баку и Ереваном
Президент Совета ЕС поддержал позицию Азербайджана - заявление по итогам трехсторонней встречи
Президент Совета ЕС поддержал позицию Азербайджана - заявление по итогам трехсторонней встречи
Азербайджан и Армения пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации государственной границы
Азербайджан и Армения пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации государственной границы
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:06
Назван объем транспортировки газа по TAP Энергетика 10:59
Азербайджан и Грузия обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере транспорта Экономика 10:55
В Азербайджане запрещено использование еще одного лекарственного препарата Общество 10:46
Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе $80 млн Экономика 10:39
Азербайджан сократил импорт пластмассы и изделий из нее более чем на 20 тыс. тонн Экономика 10:35
В Грузии построят дорогу в направлении границы с Азербайджаном Грузия 10:34
Блинкен заявил о готовности США к сделке по продаже ОАЭ истребителей и беспилотников США 10:32
Туркменистан активно работает над формированием мультимодальных транспортно-транзитных коридоров – эксперт Энергетика 10:29
Участники проекта "Gənclərə dəstək" на сцене Тбилисской консерватории (ФОТО/ВИДЕО) Культура 10:26
Газпромбанк спрогнозировал рост учетной ставки ЦБ Азербайджана Финансы 10:18
Новые проекты в сфере АПК запущены в области Казахстана Казахстан 10:14
В одном из районов Баку ограничат подачу воды Общество 10:10
Рост экономики Грузии за 9 месяцев превысил 11% - АБР Грузия 10:03
Минкультуры Азербайджана представило предложения по селу Агалы Общество 09:46
Нефть дешевеет на данных о ее запасах в США Энергетика 09:35
В Азербайджане обнародован стратегический план развития освобожденных земель в аграрной сфере Экономика 09:20
Официальный курс маната к мировым валютам на 15 декабря Финансы 09:16
США передадут Афганистану ещё 1 млн доз вакцин от COVID США 08:51
Макрон и Путин подтвердили согласие использовать свой авторитет для скорейшего принятия мер доверия между Баку и Ереваном Политика 08:22
Гиганты в мире музыки объединились для спасения планеты В мире 08:12
Смертность от коронавируса в мире снизилась на 10% за неделю - ВОЗ В мире 07:55
Правительство США может обратиться в Конгресс за допсредствами на тесты на COVID США 07:34
Главой полиции Нью-Йорка впервые станет женщина США 07:16
Умер брат основателя Северной Кореи Другие страны 06:45
США готовы отменить санкции против Ирана - постпред США 06:17
Зонд Parker первым в истории побывал в верхних слоях атмосферы Солнца В мире 05:48
ООН призвал США снять или заморозить санкции против Ирана Ядерная программа 05:26
Президент Совета ЕС поддержал позицию Азербайджана - заявление по итогам трехсторонней встречи Политика 05:05
ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Японии Другие страны 05:04
NASA перенес запуск телескопа James Webb В мире 04:35
Число смертей от коронавируса в США превысило 800 тыс. США 04:08
Азербайджан и Армения пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации государственной границы Политика 03:43
Армения подтвердила свои обязательства по скорейшей прокладке железной дороги до Азербайджана Политика 03:39
В работе YouTube произошел сбой В мире 03:30
ОАЭ могут отказаться от сделки по покупке истребителей у США Арабские страны 03:14
Карантин в Китае поставил под угрозу мировую экономику Другие страны 02:55
Кипр вводит обязательную сдачу экспресс-тестов на COVID для туристов Европа 02:36
Сенат Конгресса США одобрил повышение потолка госдолга страны до $31,4 трлн США 02:13
"Манчестер Сити" разгромил "Лидс" со счетом 7:0 Спорт 02:01
"Евротройка" заявила, что активное развитие ядерной программы Ирана может разрушить СВПД Европа 01:40
В популярном мессенджере появится новая удобная функция ИКТ 01:17
США и Палестина провели первый за пять лет раунд экономического диалога США 00:56
Больше 100 человек пропали без вести из-за торнадо в Кентукки США 00:35
Усилиями спецслужб Турции в Ираке нейтрализованы 2 террориста Турция 00:18
"Бавария" забила пять мячей "Штутгарту" в чемпионате Германии Спорт 00:09
Иран планирует экспортировать полимерных изделий на сумму $2,5 млрд Экономика 14 декабря 23:59
В Кыргызстан прибыло 1,5 млн доз вакцины Sinopharm» Кыргызстан 14 декабря 23:55
Консилиум при омбудсмене Грузии выступил против возвращения Саакашвили в тюрьму Грузия 14 декабря 23:51
Италия вернула обязательный тест на коронавирус для приезжающих из стран ЕС Европа 14 декабря 23:37
Государства-члены НАТО еще раз выразили поддержку территориальной целостности Азербайджана Политика 14 декабря 23:15
Премьер-министр Али Асадов встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Политика 14 декабря 22:57
Антиазербайджанские кампании по сбору средств будут разоблачены и впредь - МИД Политика 14 декабря 22:45
Цена газа в Европе превысила $1500/тыс. куб м Энергетика 14 декабря 22:42
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Североатлантического Совета в Брюсселе (ВИДЕО) Политика 14 декабря 22:22
В Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14 декабря 22:00
Землетрясение в Армении ощущалось и в Азербайджане Происшествия 14 декабря 21:57
Глава МИД Турции посетил павильон Азербайджана на выставке Dubai Expo 2020 (ФОТО) Общество 14 декабря 21:45
Путин и Макрон надеются на продуктивность предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе Политика 14 декабря 21:35
В Грузии более 30 тысяч человек сделали бустер-прививки против коронавируса Грузия 14 декабря 21:22
Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 77 странах В мире 14 декабря 21:11
Некоторые высказывания Сафара Мехтиева вырваны из контекста - Государственный таможенный комитет Азербайджана Политика 14 декабря 20:52
Товарооборот Азербайджана с Индией увеличился за год почти на 20% Экономика 14 декабря 20:26
Председатель правления Фонда возрождения Карабаха встретился с делегацией Исламского банка развития Общество 14 декабря 20:20
В Брюсселе состоялась совместная пресс-конференция Президента Ильхама Алиева и генсека НАТО Йенса Столтенберга (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14 декабря 19:44
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - генсек Политика 14 декабря 19:38
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Президента Ильхама Алиева Политика 14 декабря 19:36
В Баку организованы праздничные ярмарки Общество 14 декабря 19:27
Президент Ильхам Алиев: Мы достигли соглашения о строительстве железной дороги, а также магистральной дороги из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику через Армению Политика 14 декабря 19:22
Экспорт азербайджанского газа в Иран превысил $6 млн Экономика 14 декабря 19:17
Азербайджан с начала года экспортировал в Грузию более 2 млрд кубометров газа Экономика 14 декабря 19:14
В Брюсселе состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14 декабря 19:12
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан привержен миру, стабильности и прогнозируемости Политика 14 декабря 19:08
ЗАО AzerGold о мерах по устранению зависимости от госбюджета Экономика 14 декабря 19:07
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является надежным поставщиком природного газа в 4 страны-члена НАТО, и их число может возрасти Политика 14 декабря 19:04
Президент Ильхам Алиев: Предстоящая встреча с Пашиняном и Мишелем прояснит многие вопросы Политика 14 декабря 19:02
Памяти Сафуры Ибрагимовой - яркие роли в культовых фильмах (ФОТО) Культура 14 декабря 19:00
Президент Ильхам Алиев: Правовой режим в Зангезурском коридоре должен быть таким же, как и в Лачинском коридоре Политика 14 декабря 18:57
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан доказал, что является надежным партнером НАТО Политика 14 декабря 18:56
ЗАО AzerGold планирует увеличить годовой оборот до $1 млрд путем эксплуатации новых месторождений Экономика 14 декабря 18:54
Ассоциация производителей и экспортеров хурмы Азербайджана нацелена на рынок экспорта Экономика 14 декабря 18:48
Эльнур Алиев встретился с коллективом Азербайджанского государственного театра пантомимы (ФОТО) Культура 14 декабря 18:37
Азербайджанский эксперт о влиянии нового штамма коронавируса "омикрон" на нефтяные цены Экономика 14 декабря 18:33
Как изменится сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии? - эксперты об итогах бизнес-форума в Баку Экономика 14 декабря 18:17
Названы средства госбюджета Азербайджана на поддержку НПО Экономика 14 декабря 18:01
Бинагадинский филиал Банка АВВ представлен в новой концепции и готов к обслуживанию клиентов! Общество 14 декабря 17:56
Латвия и Азербайджан проведут очередное заседание межправкомиссии в ближайшее время – госсекретарь МИД Бизнес 14 декабря 17:55
В ВОЗ заявили, что инспекцию по "Спутнику V" наметят после рассмотрения данных из России Россия 14 декабря 17:51
Названы данные по внутреннему туризму Грузии за III квартал 2021 г. Грузия 14 декабря 17:50
Предприниматели из регионов РФ в начале 2022 г. примут участие в бизнес-миссии в Азербайджан Экономика 14 декабря 17:48
Туркменистан направил гуманитарный груз в Афганистан (ФОТО) Туркменистан 14 декабря 17:45
Адвокат Вугара Сафарли не присутствовал в суде Общество 14 декабря 17:44
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделил крупный кредит на реализацию ж/д проекта в Турции Экономика 14 декабря 17:43
Tesla начнет продавать товары компании за Dogecoin США 14 декабря 17:39
Некоторые маргинальные группы пытаются донести до общества новый законопроект "О медиа" в ином виде - азербайджанский депутат Политика 14 декабря 17:34
В Брюсселе состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и президентом Совета Европейского Союза (ФОТО) Политика 14 декабря 17:33
Глава МИД ФРГ заявила, что Германия не намерена становиться ядерной державой Европа 14 декабря 17:32
В Испании из-за вспышки ковида в больнице умерли 14 человек Европа 14 декабря 17:29
Турецкий порт Коджаэли перевалил около 60 млн тонн грузов Турция 14 декабря 17:27
PETRONAS о продаже доли в «Шах Дениз» Энергетика 14 декабря 17:21
Все новости