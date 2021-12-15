Театральные деятели Азербайджана отметили 880-летие великого Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана прошло мероприятие, посвященное 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, сообщили Trend Life в пресс-службе Союзе.

Мероприятие прошло при организации министерства культуры, Союза театральных деятелей Азербайджана, Сабаильской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Азербайджанской национальной консерватории.

На мероприятии присутствовали видные общественные деятели, представители культуры и искусства, творческой молодежи.

В своем выступлении заместитель председателя Союза театральных деятелей, народный артист Азербайджана Гаджи Исмаилов отметив, что 2021 год объявлен в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви", рассказал о реализованных мероприятиях и проектах, посвященных великому азербайджанскому поэту и философу.

Председатель Сабаильской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Мухтар Нагиев подчеркнул важное значение мероприятия, а также особо отметил роль наследия Низами Гянджеви в формировании молодого поколения.

Ведущий научный сотрудник отдела низамиведения Института литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по филологии, доцент Захра Аллахвердиева рассказала о творческом наследии и вкладе, который внес Низами Гянджеви в мировую литературу.

Далее на вечере в исполнении заслуженного артиста Азербайджана Анара Шушалы прозвучали музыкальные композиции, написанные по произведениям Низами Гянджеви.

Затем был представлен спектакль "Hünərim bir asimandır", поставленный членами лаборатории режиссуры и актерского мастерства Союза театральных деятелей. Режиссеры постановки – Айла Османова и Имран Гурбанов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)