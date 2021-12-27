Новогодний праздник в Баку с песнями и танцами, сказочными персонажами (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная детская филармония провела праздничный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря и наступающему Новому 2022 году, сообщает Trend Life.

Концертная программа началась представлением "Музыкальный детский театр" и продолжилась яркими номерами с участием Детского фольклорного танцевального ансамбля, детского хора Şəms, юных вокалистов и инструменталистов. Гостям были представлены песни и танцы народов Азербайджана и мира, веселые и зажигательные номера, интерактивное шоу, новогодние песни с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.

А завершился вечер дружным совместным исполнением участников концертной программы грандиозной сюиты известного композитора, народного артиста Эльдара Мансурова "Azərbaycan süitası".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)