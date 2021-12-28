Почему совершается суицид - последняя премьера в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя представил последнюю премьеру уходящего года - спектакль "Balaca, yaramaz məxluq" (Ничтожество), поставленный заслуженным деятелем иcкусств Бахрамом Османовым по произведению Исмаила Имана, сообщает Trend Life.

Произведение в лирико-психологическом жанре повествует о проблеме участившихся в последние годы случаях суицида среди юношества и молодежи.

"Эта проблема является актуальной и беспокоит все общество. В постановке мы пытаемся найти ответ на происходящие трагические события, ищем причины, где находится проблема – в обществе, семье или школе, может, дело в невнимательности и равнодушии взрослых или же в двойных стандартах образа жизни? Из спектакля можно извлечь важные уроки, чтобы такие трагедии больше не повторялись", - отметил Бахрам Османов.

В ролях – заслуженные артисты Насиба Эльдарова. Гюляр Набиева и Ильхам Асадов, актеры Эльшан Гаджибабаев, Илаха Аиирханова, Вахид Оруджоглу и Араз Пиримов. Художник-постановщик – Мустафа Мустафаев, музыкальное оформление – Шамхал Новрузов, хореограф – Нигяр Ибрагимбейли.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)