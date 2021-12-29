В Международном центре мугама прошел концерт в честь 880-летия Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась очередная концертная программа, посвященная Году Низами Гянджеви в Азербайджане и 880-летию великого поэта и мыслителя, сообщает Trend Life.

Концерт состоялся при поддержке Общественного объединения "Мугам - жемчужина мировой музыки" и Института фольклора НАН Азербайджана.

В программе прозвучали произведения Узеира Гаджибейли "Аразбары", в исполнении Чиланай Гусейновой романсы Низами Гянджеви "Сенсиз" (Без тебя) и "Севгили Джанан" (Любимая), в исполнении заслуженной артистки Нурии Гусейновой мугам "Чахаргах", композиции "Шур", "Сегах" на газели Низами, народная песня "Гарагиля". Исполнителей сопровождал ансамбль под руководством тарзена Ровшана Гурбанова. Заслуженный артист Азад Шукуров прочитал прекрасные образцы газелей Низами.

Выступления были встречены аплодисментами зрителей.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)