В Азербайджане названы бестселлеры за 2021 год

БАКУ /Trend Life/ - В современной жизни появилось огромное количество всевозможных источников информации, но ничто не может заменить книги. Именно они дают нам много полезной информации, помогают расширить кругозор, влияют на формирование нашего мировоззрения. Даже самый лучший кинофильм не позволяет нам самим составить образы главных героев или самостоятельно вообразить описываемые в произведении пейзажи. Книга - это не только источник знаний, но и носитель информации всей истории мира, источник мудрости и совести, истины и милосердия, гуманизма и доброты. Она передает нам опыт, который не может быть итогом жизни только одного, даже самого гениального человека. Есть книги, которые не стареют. Они всегда наши ровесники, с ними не бывает скучно.

Естественно, что в различные периоды времени есть соответствующий читательский спрос и потребность в конкретной литературе. Что же стало приоритетом в 2021 году?

В Центре пропаганды книги Azərkitab сообщили Trend Life, что интерес к классике никогда не угасает. Среди самых продаваемых изданий – две книги Федора Достоевского "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы", Льва Толстого "Анна Каренина", Джорджа Оруэлла "1984", Григория Петрова "Страна белых лилий", Гусейна Джавида "Мой Бог – красота и любовь", а также Чингиза Абдуллаева "Голубые ангелы", Эльхана Эльатлы "Неудачная ночь", Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень", Хосе Васконселоса "Мое дерево Апельсина-лима".

По данным сети магазинов LİBRAFF, это книги Луизы Хей "Ты можешь исцелить свою жизнь", Эльхана Эльатлы "Неудачная ночь", Kinsun "Дорога внутри тебя", Джека Лондона "Мартин Иден", Агаты Кристи "Убийство в доме священника", Бенджамина Сполла и Майкла Ксандера "Как успешные люди начинают свой день", Вульфа Дорна "Триггер", Teas Press "44-й сезон" и "44 – день за днем", Даниэля Канемана "Думай медленно... Решай быстро".

Среди бестселлеров Бакинского книжного центра – Джейн Остин "Гордость и предубеждение", Эрих Мария Ремарк "Триумфальная арка" и "Три товарища", Ронда Берн "Тайна", Лев Толстой "Чем живы люди", Халед Хоссейни "Бегущий за ветром" и "Тысяча сияющих солнц", Виктор Гюго "Последний день приговоренного к смерти", Сабахаттин Али "Мадонна в шубе", Эльхана Эльатлы "Неудачная ночь" и "Этажи", Федор Достоевский "Преступление и наказание", Стефан Цвейг "24 часа из жизни женщины", "Фантастическая ночь", "Шахматная новелла", Гюльсерен Будайыджыоглу "Девушка за стеклом".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)