Euronews подготовил репортаж об азербайджанских национальных танцах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Телеканал Euronews подготовил репортаж об азербайджанских национальных танцах, передает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

В репортаже отмечается, что традиционные азербайджанские танцы занимают центральное место в национальной культуре, сочетая в себе музыку, хореографию и повествование.

"Эти танцы очень разнообразны и отличаются причудливым изяществом. Основанный в 1938 году Азербайджанский ансамбль песни и танца объездил весь мир. Его отличает внимательное отношение к деталям костюма, причесок и грима. Руководитель ансамбля должен подготовить разнообразную программу, способную продемонстрировать не только искусство танца, но и красоту костюмов", - говорится в репортаже.

"Некоторые сложные элементы характерны для азербайджанских женских танцев, а именно движения верхней части тела, постановка взгляда, - рассказывает учительница танцев Саина Ахмедова. - Есть такой танец со стаканчиками. Стаканчики с шербетом держат на открытых ладонях. Во время танца нужно не разлить ни капли".

"Танцор в азербайджанском мужском танце изображает орла, распростершего крылья на вершине горы и готового взлететь, - объясняет художественный руководитель ансамбля Руфат Халилзаде. - Некоторые танцевальные элементы танцоры выполняют на пуантах. Это очень сложно сделать. Как правило, мужские танцы - это настоящий турнир. Участники как бы говорят: "Я прыгну выше тебя, выполню самые сложные элементы еще быстрее". Этот турнир сам по себе символизирует отвагу и мужество. Именно это изображает танец".