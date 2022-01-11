В Международном центре мугама пройдет вечер, посвященный ханенде и таристу Ширулле Иманову

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 13 января в 19.00 начнется вечер, посвященный ханенде и таристу Ширулле Иманову (13.01.1909 - 04.02.1976), сообщает Trend Life.

В концертной программе, организованной Международным центром мугама, примут участие известные деятели культуры и искусства, которые поделятся своими воспоминаниями. В художественной части выступят заслуженные артисты Тайяр Байрамов, Сабухи Ибаев, Илькин Ахмедов, Сабухи Джафаров, Сахиб Пашазаде, лауреат конкурсов мугама Сабина Арабли и другие.

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На выбор творческого пути Шируллы Иманова в юности повлияли сразу две премьеры - оперы Зульфугара Гаджибекова "Ашуг Гариб", которая была впервые поставлена в Бакинском театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в 1916 году и где сыграли такие корифеи, как Гусейнгулу Сарабский, Гусейнага Гаджибабабеков, Ахмед Бадалбейли и Рубаба Мурадова, а также постановка в 1919 году первой оперы Муслима Магомаева "Шах Исмаил". Тогда он дал себе слово, что и сам когда-нибудь выступит на сцене. Спустя годы его мечта осуществилась. Он стал солистом Государственного академического театра оперы и балета имени Мирзы Фатали Ахундова и Государственной филармонии имени Муслима Магомаева. Его творчество тесно связано с национальной оперой - Ширулла Иманов аккомпанировал на таре в постановках оперы Муслима Магомаева "Шах Исмаил", Зульфугара Гаджибекова "Ашуг Гариб" и Узеира Гаджибекова "Шейх Санан", а также выступал в качестве ханенде в "Ашуге Гарибе". Также он делился своим опытом с юными музыкантами и вокалистами Музыкальной школы имени Асафа Зейналлы. В годы Великой Отечественной войны, наряду с другими артистами, он много выступал перед бойцами а также ранеными в госпиталях. А в Баку, дома, в Чемберекенде, часто с друзьями устраивал вечера мугама.

Ширулла Иманов выступал и дружил с такими мастерами мугама, как Хан Шушинский, Талет Гасымов, Гаджибаба Гусейнов, Абульфат Алиев, Бахрам Мансуров, Мамедали Алиев, Гурбан Пиримов, с музыковедом и исследователем Фирудином Шушинским и др. Также аккомпанировал и ездил на гастроли с такими известными исполнителями народных песен и мугама, как Шовкет Алекперова, Джаббар Гаръягдыоглу, Шахмалы Кюрдоглу, Сара Гадимова, Рубаба Мурадова, Фатма Мехралиева, Тукезбан Исмайлова, Шовкет Мамедова и другими.

(Автор: Вугар Иманов)