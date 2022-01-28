В Союзе писателей Азербайджана состоялась презентация исторического романа Юнуса Огуза "Uçurum"

БАКУ /Trend Life/ - В клубе "Натаван" Союза писателей Азербайджана состоялась презентация исторического романа писателя–публициста, заслуженного журналиста, историка Юнуса Огуза "Uçurum" (Пропасть), сообщает Trend Life.

Презентация романа приурочена к 30-летию создания Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции, среди которых были Низами Джафаров, Рашад Меджид, Сабир Рустамханлы, Эльнара Гарагезова, Агиль Аббас, Эльчин Гусейнбейли, Афлатун Амашов, Абид Тахирли, Талех Шахсуварлы и другие. Выступившие отметили значимость романа, посвященного работе таможенных органов, их борьбе с преступностью, наркоторговлей. Было особо отмечено, что в романе ясно показывается то, каким злом являются наркотики.

Отметим, что на мероприятии Юнусу Огузу была преподнесена памятная плакетка от Государственного таможенного комитета Азербайджана. Также состоялась автограф-сессия автора романа.

Юнус Огуз родился в Ширване. Выпускник философского факультета Ростовского государственного университета. Работал в Институте философии и права Национальной академии наук Азербайджана, публиковался в различных изданиях, принимает активное участие в общественной жизни страны. С 1995 года - главный редактор информационного агентства Olaylar и одноименной газеты. Автор многих научных и художественных произведений, более двадцати исторических романов, лауреат национальных и международных литературных премий. Его произведения переведены на многие языки мира, издавались в более двадцати странах мира - Великобритании, США, России, Турции, Украине, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)