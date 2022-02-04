Молодые звезды классической музыки отметили свой праздник в Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Молодые азербайджанские звезды классической музыки - участники проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) выступили на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщает Trend Life.
Вечер состоялся в рамках Дней музыки "Yeni gənclik", проводимых министерством культуры Азербайджана и приуроченных ко Дню молодежи.
К участию в концертной программе организаторы пригласили победителей республиканских и международных конкурсов, среди которых скрипачи Тогрул Абдуллаев, Хумай Гаджизаде, Айтадж Гара, Сабина Гасанзаде, Амира Терегудова, Саида Ахмедова; пианисты – Нурана Алиева, Джамиля Рагимова; виолончелист Вагиф Гурбанов; вокалист Эмиль Гусейнзаде (баритон); исполнительница на флейте Рахиля Назарова; ханенде Сабир Агаев, Нихад Мамедзаде, Фаган Халилли; исполнители на гануне Севда Джабраилова и Зилхиджа Исмаилова.
Молодым музыкантам посчастливилось выступить в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста Фахраддина Керимова.
Фахраддин Керимов уделил огромное внимание работе с молодыми музыкантами, и на концерте все музыкальные композиции звучали одухотворенно и пронзительно.
Чарующие звуки фортепиано, мелодичное звучание скрипки, тонкие переливы виолончели, звонкие трели флейты, волшебное звучание гануна, и, конечно, великолепные голоса ханенде и вокалистов создали неповторимую атмосферу концерта.
Молодые музыканты очень ярко и торжественно отметили свой праздник – День молодежи.
Отметим, что участники проекта "Gənclərə dəstək" традиционно отмечают День молодежи на сцене Филармонии с одним из ведущих оркестров страны - Камерным оркестром имени Гара Гараева.
Информационная поддержка концерта – Trend.az, Day.az, Milli.az
(Автор: Джани Бабаева)