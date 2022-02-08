Ретроспектива азербайджанских фильмов в Москве вызовет интерес российского зрителя - директор киностудии "Азербайджанфильм" Фариз Ахмедов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Думаю, что ретроспектива кино Азербайджана в Москве вызовет интерес российского зрителя. Об этом сказал Trend Life из Москвы директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, кинорежиссер Фариз Ахмедов.

Напомним, что ретроспектива кино Азербайджана в Москве открылась показом документальной картины "Последний" (Sonuncu, 2021) режиссера Фариза Ахмедова.

"Ретроспектива проходит с 7 по 15 февраля в московском кинотеатре "Иллюзион". За последние 30 лет это самая обширная Неделя азербайджанского кино в Москве. В программу включены более 15 фильмов - жемчужины азербайджанского кино. Кинофильмы охватывают период с 1935 года до сегодняшнего дня. Думаю, что показ кинофильмов вызовет интерес и привлечет внимание московских зрителей, а также наших соотечественников, проживающих в столице России", - сказал Фариз Ахмедов, отметив, что мероприятие проводится при поддержке Госфильмофонда России и министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что в рамках кинопоказов пройдут встречи с азербайджанскими режиссерами, кинокритиками, искусствоведами.

В программу ретроспективы вошли следующие фильмы – "Буйная ватага", "У самого синего моря", "Волшебный халат", "На дальних берегах", "Чужое время", "Летучая мышь", "Всё к лучшему", "В этом южном городе", "Хлеб поровну", "Я помню тебя, учитель", "Допрос", "Чёртик под лобовым стеклом", "Семь дней после убийства", "Дочь рыбака", "От смерти до смерти", "Соль, перец по вкусу", "К вечеру" и "Внутренний остров".

Больше половины фильмов будут демонстрироваться с пленки 35 мм из архива Госфильмофонда России, цифровые копии предоставлены Госфильмофондом Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)