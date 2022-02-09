Полицейские-напарники Ильгар Мусаев и Самими Фархад вышли на тропу войны с преступностью (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане снято продолжение первого полицейского сериала İfşa(Разоблачение) - İFŞA-2. Çətin hədəf (Разоблачение -2. Трудная цель), сообщил Trend Life исполнитель главной роли Ильгар Мусаев, который воплотил образ майора полиции по имени Фуад.

Первый сериал включал 6 серий, продолжение – 10 серий. Выход сериала будут представлен в ближайшее время на телеканалах ATV и ARB.

Сериал рассказывает о работе полицейских, об их борьбе с торговлей людьми, наркоманией, киберпреступностью и другими видами преступности. Проект реализован при организационной поддержке Министерства внутренних дел. Основная цель проекта - показать высокопрофессиональную деятельность полиции по обеспечению стабильности и безопасности в стране. В нем подчеркивается и важность борьбы с преступностью не только со стороны полиции, но и каждого гражданина. В то же время одна из основных целей этого проекта - просвещение людей.

Напарником в сериале является Самими Фархад , который сыграл капитана по имени Кямал. В сериале также снялись – народный артист Шамиль Сулейманлы, заслуженный артист Эльшан Рустамов, актеры Турана Гусейнли, Асиман Алиев и другие. Проект реализован Biz Group и SFN Film. Руководитель и автор проекта – Рамиз Алиев, консультант – генерал-лейтенант Сейфулла Азимов, режиссер-постановщик – Эльвин Рустамзаде, автор сценария –Пярвиз Сеидли, оператор-постановщик – Анар Дадашов.

(Автор: Вугар Иманов)