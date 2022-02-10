В Баку прошел вечер "Краски Харыбюльбюль" – экспозиция работ детей шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел вечер "Краски Харыбюльбюль", организованный по инициативе Детской школы музыки и искусств "Каспий", ОО "Современная психологическая поддержка" и волонтеров "Бутоны Харыбюльбюль" при поддержке Международного центра мугама и министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии прозвучал Гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны. Гостям были представлены образцы искусства эбру и экспозиция орнаментов Карабаха, созданные детьми шехидов Отечественной войны.

Председатель ОО "Современная психологическая поддержка" Аида Набиева рассказала об интересе детей к искусству. Она отметила, что каждая из работ, представленных на выставке, демонстрирует любовь детей шехидов к Родине. В своем выступлении директор лицеев "Каспий" Мухаммед Нагиев пожелал учащимся успехов в учебе и творческой деятельности.

В концертной программе выступили учащиеся Детской школы музыки и искусств "Каспий". В исполнении школьного хора была исполнена композиция "Ulu vətən", затем учащимися были представлены произведения Узеира Гаджибейли, Тофига Гулиева, Вагифа Мустафазаде, Фаига Суджаддинова, а также прозвучали фортепианные и вокальные произведения европейских композиторов.

(Автор: Вугар Иманов)