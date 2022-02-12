В Баку представлена музыка для успешных и добрых людей (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Учёными давно доказано, что влияние классической музыки на человека не миф, а вполне обоснованный факт. Многочисленные исследования показывают, что классическая музыка оказывает положительное влияние на все возрастные категории, начиная с новорожденных и заканчивая пожилыми людьми. Классическая музыка помогает увеличить работоспособность мозга, повысить жизненный тонус и излечиться от многих болезней. Она формирует хороший вкус и позитивно влияет как на детей, так и на взрослых, делает людей добрее, обогащает их духовный мир, и более того, позволяет повысить благосостояние и стать успешным в жизни. Это показал и эксперимент британских ученых, в котором было задействовано 500 человек. Опыт длился около двух лет. Треть его участников в течение этого срока регулярно слушала произведения Моцарта, Баха, Бетховена и других музыкальных гениев. Вторая треть делала это от случая к случаю. А третья… и вовсе не слушала классику. Как показали результаты эксперимента, первая группа людей добилась за эти 24 месяца наибольших результатов как в бизнесе, так и в личной жизни.

Так что слушайте классическую музыку и ходите на концерты, друзья!

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова.

В концерте приняли участие яркие и талантливые солисты - заслуженный артист Алексей Милтых (виолончель) и лауреат международных конкурсов Назрин Асланлы (скрипка).

В программу вечера вошли Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор Иоганнеса Брамса, который был сочинен композитором для скрипача Йозефа Иоахима и виолончелиста Роберта Хаусмана, и Вторая Симфония ми минор Сергея Рахманинова. Эта симфония посвящена одному из учителей композитора Сергею Танееву.

Талантливые исполнители порадовали гостей вечера своим мастерством и публика отблагодарила музыкантов бурными аплодисментами и возгласами "Браво!".

Фото - Кямран Багиров.

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(Автор: Вугар Иманов)